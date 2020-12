Tako lepe priložnosti za zmago verjetno še ni imela

Konec tedna bodo v Davosu tekme za svetovni pokal v smučarskem teku, naša Anamarija Lampič pa bo imela na široko odprta vrata do zmage. Tako široko odprta verjetno niso bila še nikoli, a po mnenju našega trenerja Nejca Brodarja to vseeno ne bo lahka naloga.

Predvsem bo zelo zanimivo v Davosu v Švici spremljati šprint v prosti tehniki. Tam ima Anamarija Lampič, trenutno naša najboljša tekačica na smučeh, zelo velike možnosti, da se znova zavihti na najvišja mesta, pravzaprav se lahko Lampičeva povsem upravičeno spogleduje z zmago. Zakaj?

Anamarija Lampič je pred tekmo v Davosu dobro razpoložena. Foto: Osebni arhiv

Kmalu po uvodni tekmi v Ruki na Finskem so iz norveške reprezentance, pozneje pa še iz švedske in finske sporočili, da na tekmah v Davosu in Dresdnu zaradi nevarnosti okužb s koronavirusom ne bodo nastopili. Gre za reprezentance, ki so najboljše v tem športu. Prav tako še ni znano, ali bodo te tri reprezentance tekmovale na Tour de Ski, ki bo letos 16. po vrsti.

Po preprosti matematiki bi morala Lampičeva v šprintu zmagati

Če pogledamo rezultate zadnjega šprinta v Ruki, so se na prvih šestih mestih zvrstile štiri Švedinje in dve Norvežanki, takoj za njimi, na sedmem mestu, pa je bila že Anamarija Lampič. Vseeno je treba ob tem vedeti, da je šprint zelo nepredvidljiva disciplina in da je mogočih veliko različnih scenarijev. Brez dvoma je Anamarija Lampič sposobna doseči še en vrhunski rezultat. To je pokazala že v preteklosti, potem ko je samo lani štirikrat stala na stopničkah. Dosegla je dve zmagi in dve drugi mesti. Petindvajsetletna slovenska športnica je v Davosu najboljši rezultat v šprintu dosegla z 12. mestom, lepe možnosti za dober rezultat bo imela športnica iz Valburge tudi v nedeljski distanci.

Nejc Brodar: Gotovo bo imela Anamarija Lampič več možnosti za sam vrh, pa tudi drugi imajo lepo priložnost za dokazovanje. Foto: Sportida

Nejc Bordar vseeno pričakuje trd boj za visoka mesta

Lepo priložnost imajo tudi preostali člani reprezentance. V Davosu bodo tekmovali še Eva Urevc ter Janez Lampič, Luka Markun in Vili Črv. Zadnji je dobro nastopil na zadnjih tekmah celinskega pokala in si na ta način prislužil nastop na svetovnem pokalu. Eva Urevc, ki se vrača po enoletni odsotnosti, je sezono dobro začela. Urevčeva se nekoliko bolje znajde v prosti tehniki. To je dokazala že leta 2019 v Cogenju, ko je bila šesta.

Anamarija Lampič je do zdaj na tekmah svetovnega pokala dosegla tri zmage in dve drugi mesti. Foto: SZS

"Gotovo bo imela Anamarija Lampič več možnosti za sam vrh"

"Res je, teh treh reprezentanc ne bo, a to ne pomeni, da tekma v Davosu ne bo zanimiva. Visoka mesta bodo na videz lažje dosegljiva, konkurenca na papirju bo manjša, zato pa bo motivacija preostalih tekmovalcev bistveno višja. Zaradi tega medsebojnega boja bo tekma težka in nič manj atraktivna. Gotovo bo imela Anamarija Lampič več možnosti za sam vrh, pa tudi drugi imajo lepo priložnost za dokazovanje," je za STA povedal Brodar, ki od deklet pričakuje, da se bosta borili za finale, medtem ko bodo fantje napadali najboljšo dvajseterico.

Šprint v prosti tehniki bo na sporedu v soboto. Ob 11. uri bodo na sporedu kvalifikacije, ob 13.45 pa se bodu začeli izločilni dvoboji. V nedeljo bosta na sporedu teka na razdalji. Na 10 kilometrov (10.45) pri ženskah, moški pa se bodo udarili na 15-kilometrski razdalji (13.30).