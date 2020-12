Trenerji se mu čudijo

Anamarija Lampič je na uvodnem šprintu sezone zasedla sedmo mesto, pozneje pa je na tekmah v distanci zasedla še 17. in 19. mesto ter skupno na finski mini turneji zasedla 19. mesto. V šprintu je obetavni nastop prikazala Eva Urevc, ki se je vrnila po enoletnem premoru in se s 26. mestom že takoj uvrstila med dobitnice točk. Janez Lampič in Luka Markun se nista uvrstila med dobitnike točk.

Nejca Brodarja za Lampičevo ne skrbi. Foto: Grega Valančič/Sportida

Za Anamarijo ga ne skrbi, vesel je tudi za Evo

"Ana je prikazala dobre nastope. Popravila je lanskoletni začetek sezone. Glede na to, da vemo, da Ana potrebuje tekmo ali dve, da ujame ritem, se ne bojim," je uvodoma povedal Brodar.

Zadovoljen je tudi z nastopom Eve Urevc, ki je v šprintu v klasičnem slogu prvič prišla do točk svetovnega pokala. Pozneje v Ruki zaradi slabega počutja ni več nastopila. "Za Evo sem vesel, da se je vrnila po poškodbi. Če vemo, da je v prostem slogu močnejša, lahko rečemo, da je ta rezultat samo plus. Žal mi je, da potem ni nadaljevala, ker vseeno menim, da potrebuje tekmovanja, da pride nazaj v ritem," je glede Eve povedal prvi trener in nam še razkril, da je prepričan, da bo Eva lahko, kljub nekoliko slabšemu počutju, normalno trenirala.

Fanta je dal zavestno na tekmo v razdalji

Janezu Lampiču in Luki Markunu se ni uspelo uvrstiti za točke. Velik zaostanek sta imela na razdalji, a Brodar poudarja, da se v ekipi zavedajo, da fanta nista tekmovalca za razdalje. "Glede na to, da pred tem nismo imeli nobenih tekem, sem jih zavestno dal na to tekmo in na svoja ramena prevzamem ta zaostanek. Vem, da je Janez bil sposoben priteči v točke. Na žalost pri fantih nismo imeli pravih smuči. Je tako, kot je. Glave moramo dvigniti in iti naprej."

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Ostali so na Finskem

Zaradi novega koronavirusa je bila odpovedana tekma v Lillehammerju, tako da jih naslednja čaka 12. in 13. decembra v švicarskem Davosu. Po tekmi v Ruki niso odpotovali domov, ampak bodo ta čas izkoristili za dober trening v Muoniu, kjer so trenirali že pred tekmo svetovnega pokala v Ruki.

"V ponedeljek sem vsem namenil dan počitka. Mislim, da ga je tudi spremstvo potrebovalo, saj so bila dekleta in fantje od 12. novembra v pogonu. Poskusili bomo narediti na količini treninga, ker imamo dobre snežne pogoje. Zagotovo bosta dva hitra treninga usmerjena v drsalno tehniko. Zdaj nas namreč čakajo štiri tekme v drsalni tehniki. Verjamem, da bomo ta trening maksimalno izkoristili."

Foto: Boštjan Boh

Rad bi več časa posvetil tekmovalcem, a drugače ne gre

Nejc Brodar v reprezentanci nima samo vloge glavnega trenerja, ampak tudi logista, kar pa mu vzame tudi nekaj dodatnega časa. Glede na finančne težave v njihovi panogi mora gledati na vsak evro. Kot kaže, mu to za zdaj dobro uspeva.

"Včasih bi si želel, da bi več časa posvetil tekmovalcem ali samemu treningu, a po drugi strani se zavedam, da je logistika tudi del tega. Večerne ure so tiste, ki jih namenim temu. Treba je narediti rezervacijo hotelov, rezervacijo kart. Na žalost se moram letos ukvarjati z napovedjo oziroma prijavo testov za covid."

"Pred časom mi je vzelo celo popoldne … Imeli smo namreč srečo, da smo lahko en test opravili na kartico evropskega zavarovanja in na ta način privarčevali 1500 evrov. Bilo je kar nekaj dela s papirji. Sprva misliš, da boš to opravil v eni uri, na koncu pa se to zavleče v nekaj ur. Tako je, in tudi takšne stvari je treba narediti."

V ženski konkurenci je v Ruki blestela Therese Johaug. Foto: Reuters

Tuji trenerji se mu čudijo

Tudi letos smo že v uvodu videli prevlado švedskih in norveških tekmovalcev. V šprintu so pri dekletih na prvih treh mestih Švedinje, medtem ko so v moški konkurenci prva tri mesta zasedli Norvežani. Tudi na razdalji so povsem na vrhu švedski in norveški tekmovalci. Naš sogovornik nad takšnim razpletom ni bil presenečen.

"To sta namreč dve državi, ki imata največjo bazo in veliko vlagata v ta šport. Sam nisem takšen, da bi se obremenjeval s tujimi ekipami. Vem, da se moramo z njimi boriti in da jih je treba premagati. Imamo to, kar imamo. Torej, imamo tekmovalce, serviserje in takšen proračun. Iz tega moramo potegniti maksimum. Ko se včasih pogovarjam s kakšnim tujim trenerjem glede denarja, torej koliko vlagajo oni in koliko vlagamo mi, so začudeni."