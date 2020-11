Norvežana Johaugova in Klaebo v Ruki še drugič prva, Lampičeva 19.

Druga je bila Rusinja Tatjana Sorina, ki je za Johaugovo zaostala 47 sekund, tretja pa Švedinja Ebba Andersson (+48,6).

Johaugova je zanesljivo ubranila prvo mesto, ki si ga je pritekla v sobotnem teku v klasičnem koraku. S tem je prevzela tudi vodstvo v seštevku svetovnega pokala, Lampičeva je 17. in je zabeležila najboljši uvodni sezonski uvrstitvi v Ruki.

Lampičeva se je praktično ves čas tekme gibala okrog 18. mesta, na koncu pa se je prav zanj pomerila s Švedinjo Anno Dyvik. Po prihodu v cilj sta bili tekmici poravnani, fotofiniš pa je odločil v prid Švedinje.

Anamarija Lampič je zabeležila najboljši uvodni sezonski uvrstitvi v Ruki. Foto: Gulliver/Getty Images

Na zasledovalni tekmi tekačev na 15 km prosto ni bilo slovenske udeležbe. Johannes Hoesflot Klaebo je imel v soboto dobrih 15 sekund sekund prednosti pred tekmeci, dan pozneje pa je dobil tekmo v samem finišu.

Za sedem desetink je ugnal branilca velikega kristalnega globusa Aleksandra Boljšunova iz Rusije, tretji je bil še drugi Norvežan Emil Iverson s tremi sekundami zaostanka. Taka razvrstitev kot na tekmi je tudi v seštevku pokala.

Konec naslednjega tedna predvidenih tekem pokala v Lillehammerju ne bo, saj so v olimpijskem mestu iz leta 1994 nastop zaradi pandemije novega koronavirusa odpovedali, tekme bodo spet 12. in 13. decembra v švicarskem Davosu.