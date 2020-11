Lanišek se je spogledoval s stopničkami. Kaj se dogaja z Zajcem?

Norvežan Halvor Egner Granerud je v nepredvidljivi finalni seriji, ki jo je krojil veter, z izjemnim skokom poletel do zgodovinske zmage. Nemški skakalec Markus Eisenbichler, tokrat drugi, še naprej kraljuje na vrhu lestvice svetovnega pokala. Anže Lanišek se je po prvi seriji spogledoval s stopničkami, potem ko je bil tretji, nato pa v drugo nazadoval na deseto mesto. Do točk so skočili še Žiga Jelar, Bor Pavlovčič in Peter Prevc. Timi Zajc je v mizerni formi.

Po prvi seriji je od naših skakalcev najbolje kazalo Anžetu Lanišku. Spogledoval se je stopničkami, potem ko je zasedal tretje mesto. V finalu, v katerem je veter dodobra premešal karte, mu ni uspelo ponoviti skoka in je nazadoval na 10. mesto.

"Solidno 10. mesto. Spet super prvi skok. V drugem pa ... Enostavno preveč izsiljujem stopničke. Potrebno bo biti malo bolj potrpežljiv in čakati na svojo priložnost. Mislim, da je bil vikend v Ruki zelo pozitiven. Včeraj se mi sicer spet ni izšlo, v prvi seriji sem naredil velik kiks, a danes moram biti kar zadovoljen z 10. mestom. Dovolj konstanten sem bil, 10. mesto pa je kar OK rezultat," je po tekmi dejal Lanišek.

V izjemno nepredvidljivi drugi seriji je sicer kot prvi od naših skočil Peter Prevc, ki se s 117,5 metra ni proslavil in se moral zadovoljiti z 18. mestom, kar je bil sicer identičen rezultat kot po prvem skoku. Žigo Jelarja je poneslo 127 metrov in je napredoval na 13. mesto. "Enak rezultat kot včeraj. Prvi skok je bil morda malce slabši, a še vedno na konstantnem nivoju. V Rusijo grem bolj samozavesten in upam na najboljše," je po današnjem dosežku povedal Jelar.

Bor Pavlovčič, ki se je v soboto s sedmim mestom veselil rezultata kariere, je nedeljsko preizkušnjo končal mesto pred Prevcem.

Zato pa je bil zanimiv boj za zmago. Ko je Norvežan Halvor Egner Granerud v drugo skočil kar 142 metrov, se je porodilo vprašanje, ali bo Nemec Markus Eisenbichler, ki je zmagal uvodni tekmi, uspel zadržati več kot 10 točk naskoka. A je bil dosežek mladega Norvežana previsoka ovira in veselje zgodovinske zmage se je lahko začelo.

Skrbi slaba forma Zajca

Od slovenskih orlov se ni uspelo med dobitnike točk uvrstiti Anžetu Semeniču, Tilnu Bartolu in Timiju Zajcu. Skrbi forma slednjega, ki se v petek sploh ni uvrstil na sobotno tekmo, danes pa je bil med naslabšimi v prvi seriji.

"Na današnji tekmi smo videli boljšo ekipno predstavo, a z le enim vrhunskim skokom, ki ga je naredil Lanišek v prvi seriji. To je bil res odličen skok. V drugi seriji je naredil, žal, podobno napako kot včeraj v prvi seriji, ko se ni uvrstil v finale. Žiga je skočil dvakrat zelo solidno, tudi Peter počasi stopnjuje svoje skoke in seveda čestitke tudi Boru za dva zelo solidno opravljena skoka. S preostalimi, ki niso prišli v finale, se bo potrebno pogovoriti in analizirati stvari. V Rusiji bo potrebno nastopiti bolje, bolj odločno in sproščeno. Verjamem, da bomo v Rusiji naredili korak naprej."

V ponedeljek se bo skakalna karavana preselila v Rusijo, kjer bosta prihodnji konec tedna v Nižnem Tagilu dve individualni preizkušnji, nato že sledi prvi vrhunec sezone, svetovno prvenstvo v poletih v Planici (10.–13. december).

Ruka, posamična tekma: 1. Halvor Egner Granerud (Nor) 282,0 točk (137,0/142,0 m)

2. Markus Eisenbichler (Nem) 272,1 (141,0/131,0)

3. Dawid Kubacki (Pol) 265,6 (132,0/139,0)

4. Yukiya Sato (Jap) 260,3 (130,0/146,0)

5. Johann Andre Forfang (Nor) 255,8 (136,0/137,5)

6. Robert Johansson (Nor) 249,9 (138,5/127,0)

7. Kamil Stoch (Pol) 246,5 (130,0/132,0)

8. Karl Geiger (Nem) 242,5 (135,0/129,5)

9. Severin Freund (Nem) 229,0 (126,5/128,0)

10. Anže Lanišek (Slo) 228,4 (138,5/118,0)

13. Žiga Jelar (Slo) 220,6 (129,0/127,0)

17. Bor Pavlovčič (Slo) 212,7 (130,0/122,0)

18. Peter Prevc (Slo) 206,8 (126,5/117,5)

... Svetovni pokal, skupno (3): 1. Markus Eisenbichler (Nem) 280 točk

2. Halvor Egner Granerud (Nor) 200

3. Dawid Kubacki (Pol) 144

4. Karl Geiger (Nem) 141

5. Piotr Žyla (Pol) 133

6. Yukiya Sato (Jap) 131

7. Robert Johansson (Nor) 80

8. Anže Lanišek (Slo) 66

9. Pius Paschke (Nem) 64

10. Kamil Stoch (Pol) 62

11. Bor Pavlovčič (Slo) 61

12. Daniel Huber (Avt) 60

15. Žiga Jelar (Slo) 40

32. Peter Prevc (Slo) 16

41. Timi Zajc (Slo) 8

43. Anže Semenič (Slo) 7

Pavlovčič najboljši v kvalifikacijah

V kvalifikacijah je bil s 126 metri na 11. mestu od naših najboljši Bor Pavlovčič, ki je v soboto s sedmim mestom skočil do najboljše uvrstitve. Njegov sosed na lestvici je bil Anže Lanišek (126,5 metra). Peter Prevc je imel 16. (121,5 metra), Tilen Bartol 23. (117,5), Anže Semenič 38. (111,5), Žiga Jelar 39. (111), Timi Zajc pa šele 46. dosežek (105). Pred sezono je bil slednji predviden za eno od osrednjih slovenskih orožij, a se na uvodu v sezono lovi. V petek je namreč že obstal v kvalifikacijah, danes pa je skozi šivankino oko prišel do tekme.

V kvalifikacijah je s 139 metri postavil daljavo dneva Pius Paschke iz Nemčije, njegov rojak Markus Eisenbichler, ki je zmagal uvodni tekmi, pa je bil s 132,5 metra drugi.

