Trener Norvežanov prevzel odgovornost za napako

Aleksander Stöckl je prevzel odgovornost za sobotno napako in se opravičil Forfangu.

Aleksander Stöckl je prevzel odgovornost za sobotno napako in se opravičil Forfangu. Foto: Sportida

Norvežani so se po zaslugi Halvorja Egnerja Graneruda še na drugi posamični tekmi sezone približali zmagovalnemu odru, 24-letnik je še drugič končal tik pod zmagovalnim odrom, od katerega so ga na četrtem mestu ločile slabe tri točke. A kljub vzponu Graneruda je sobota v norveškem taboru pustila grenak priokus.

Najprej jo je skupil Daniel Andre Tande, ki se je po smučini spustil kot drugi, padel in s pomočjo zdravniškega osebja zapustil iztek. Vse skupaj je tako zmedlo glavnega trenerja Norvežanov Aleksandra Stöckla, da je naslednjemu varovancu Johannu Andreju Forfangu prehitro dal znak za skok. Na semaforju še ni bilo zelene luči, pač pa rumena, kar je prineslo diskvalifikacijo povratnika v svetovnem pokalu. "Neverjetno je, da se kaj takega lahko zgodi, prekleto neverjetno, slabo mi je," Forfang ni skrival jeze.

Johann Andre Forfang po diskvalifikaciji ni bil najboljše volje. Foto: Reuters

Stöckl se je varovancu, ki ga je prikrajšal za finale, opravičil in dejal, da je bil preveč pod vtisom Tandejevega padca. "Vse skupaj je bilo preveč zame. Nisem vedel, kaj in kako resno je s Tandejem. Po glavi so mi rojila številna vprašanja. Spustil sem ga prehitro. Po navadi po 15 sekundah posveti zelena, a tokrat je bila še rumena, kar sem opazil šele po tem, ko sem mu že dal znak. Moja napaka," je za nrk.no dejal 46-letni Avstrijec.

Daniel Andre Tande naj bi danes nastopil. Foto: Sportida

Po informacijah iz norveškega tabora bo šef trenerskega štaba Norvežanov danes lahko računal tudi na Tandeja, ki se je v zadnjih letih ukvarjal tako z avtoimuno boleznijo kot tudi več poškodbami kolen. Prav obnovitev poškodbe je najbolj skrbela Norvežane, ampak sobotni padec naj ne bi pustil resnejših posledic. "Čutim bolečine, a naj bi šlo le za udarec. Pregledali so mi meniskus in vezi. Ni nič resnega, samo modrica. Jutri bom najverjetneje nastopil, saj sem vajen skakanja v bolečinah," je bil kaj hitro po padcu optimističen Tande, ki so ga Norvežani prijavili v kvalifikacije.

Današnji program v Ruki se bo s kvalifikacijami začel ob 14. uri, ob 15.30 sledi še druga posamična tekma, nato pa selitev v Nižni Tagil.



