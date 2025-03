Če ne bo ostre kazni: "Bodo skoki v dveh letih mrtvi"

Sven Hannawald Foto: Guliverimage Norveška goljufija s skakalnimi dresi na preteklem svetovnem prvenstvu v Trondheimu je velik preizkus za smučarske skoke. Če vodilni možje Fis ne bodo rigorozno ukrepali, bo to smrt za ta šport, je prepričan legendarni nemški skakalec Sven Hannawald. "Niti v najhujših nočnih morah si ne bi mislil, da se lahko zgodi kaj takega. Upam, da se bodo odločevalci prebudili in razmislili o rigoroznih ukrepih. Sicer bodo smučarski skoki v dveh letih mrtvi," je 50-letnik, pred dobrima dvema desetletjema z vsemi štirimi zmagami veliki zmagovalec novoletne skakalne turneje, dejal za nemški Bild.

Posnetek, ki je prišel do trenerjev in nato še v javnost, je razkril, da je norveška ekipa v prisotnosti glavnega trenerja Magnusa Breviga namerno manipulirala z dresi. Ta je to priznal in se kesa, norveška zveza ga je v ponedeljek suspendirala, pokrovitelji pa reprezentanco že zapuščajo. Ekipo bo do nadaljnjega vodil Bine Norčič. Marius Lindvik, ki bi bil drugi na sobotni tekmi, in Johann Andre Forfang, ki bi bil tik pod stopničkami, sta bila diskvalificirana. Na avstrijski smučarski zvezi zahtevajo, da s prvenstva z vseh tekem diskvalificirajo prav vse norveške tekmovalce.