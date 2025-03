Trenerja Norvežanov suspendirana, pokrovitelji se umikajo

Magnus Brevig in Jan-Erik Aalbu Foto: Reuters Vodstvo Norveške smučarske zveze je suspendiralo oba glavna moža skakalne reprezentance Magnusa Breviga in Adriana Liveltena. Norveški medij VG piše, da so imeli v zadnjih 24 urah na zvezi vrsto kriznih sestankov. V sporočilu za javnost so zapisali: "Vodstvo zveze je zbralo vse informacije o dogodkih, ki so vodile do diskvalifikacije Lindviga in Forfanga na svetovnem prvenstvu v Trondheimu. Stvar je tako resna, da zahteva takojšnji suspenz." Livelten je odgovoren za drese v norveški reprezentanci, Brevig je del norveške ekipe že vrsto let, lani pa je prevzel mesto glavnega trenerja (po odhodu Alexandra Stöckla). VG še piše, da ima športni direktor norveških skokov Jan-Erik Aalbu podporo vodstva zveze, češ da ni vedel za goljufijo, ki sta jo načrtovala in izvedla Brevig in Livelten.

Brevig: To smo storili namerno

Magnus Brevig Foto: Guliverimage Po odločitvi zveze, da ga suspendira, je Brevig na kratko stopil pred novinarje: "Z dresi smo manipulirali na tak način, da krši pravila. To smo storili namerno. Torej gre za goljufanje. Bila je skupna odločitev. Tega ne bi smel dovoliti." Dejal je še, da se počuti "je... slabo". Ko so manipulirali z dresi, je bil poleg Breviga in Liveltena zraven še pomočnik trenerja Thomas Lobben. Posnetek, ki je prišel do drugih trenerjev in v javnost, je nastal v petek.

Help in Nammo umikata svoj logotip z opreme

"Žalostno je, da so norveški skoki v nekaj dneh porušili zaupanje, ki so ga gradili vrsto let," je dejal predstavnik za stike z javnostjo podjetja Help Dag Are Borresen. Norveška pravna zavarovalnica je imela sponzorsko pogodbo z norveško skakalno reprezentanco podpisano do prvega maja, a jo želi nemudoma prekiniti. "Norveško skakalno reprezentanco in norveško smučarsko zvezo smo obvestili, da umikamo sponzorski dogovor. Naš logo bo umaknjen z dresov skakalcev že za tekme turneje Raw in za tekme na Holmenkollnu. Moto našega podjetja je Zakon je zakon. In to velja za vse. Ni treba posebej poudarjati, da je nesprejemljivo, da je naš logo na dresih in opremi ekipe, ki goljufa," je še dejal Borresen.

Nammo na naslednjih tekmah ne bo več na čeladi Mariusa Lindvika. Foto: Guliverimage Gre za enega od šestih največjih pokroviteljev norveške smučarske zveze. Že tako ali tako pa norveški skoki niso v najboljši finančni kondiciji. Norveški mediji VG je stopil v stik s preostalimi petimi pokrovitelji. Odzvali so se jim v podjetju Fibra, ki norveške skakalce oskrbuje z oblačili. To sporoča, da bodo imeli v kratkem sestanek na to temo.

Naslednji umik je umik podjetja Nammo, norveško-finskega podjetja, ki izdeluje strelivo in goriva za vesoljska plovila. "Kot največji pokrovitelj norveške skakalne ekipe si radi izrazili presenečenje in nezadovoljstvo z razkritjem goljufije na skakalnih dresih med sobotno tekmo na veliki napravi na svetovnem prvenstvu v Trondheimu. To je nesprejemljivo in v neskladju z vrednotami našega podjetja," je v sporočilu za javnost zapisal Nammo. Imajo podpisano pogodbo do pomladi 2027. "Pogodbe še nismo razveljavili, a do nadaljnjega logotipa Nammo ne bo na opremi skakalcev."

Mednarodna smučarska zveza (Fis) bo več informacij o goljufanju na svetovnem prvenstvu podala najpozneje v sredo, sporoča. Že od sobotnega razkritja se etični odbor mednarodne zveze in vodstvo Fis pogovarjajta z vsemi vpletenimi.