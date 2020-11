V Ruki Nemec pred Poljakoma, najboljši Slovenec pa Pavlovčič na sedmem mestu

Zmagovalec druge posamične tekme nove sezone svetovnega pokala smučarjev skakalcev je Nemec Markus Eisenbichler. Na stopničke sta v Ruki na Finskem stopila še Poljaka Pjotr Zyla in Dawid Kubacki, do točk pa so se prebili tudi štirje Slovenci, najboljši naš pa je bil danes Bor Pavlovčič na sedmem mestu.

Bor Pavlovčič je tako v svoji krstni sezoni v svetovnem pokalu že na drugi posamični tekmi prišel do najboljšega izida v karieri in se je izkazal kot eden glavnih adutov trenerja Gorazda Bertonclja.

Do točk so prišli še Žiga Jelar s 13. mestom ter Anže Semenič in Peter Prevc z 24. in 29. mestom.

Po prvi seriji sta tekmo končala skromni Tilen Bartol (118 m/102,7 t) in Anže Lanišek, ki ga je hudo polomil in pristal pri le 114 metrih (92,5 t), Timi Zajc pa se v petek ni uvrstil na tekmo.

Šok so v prvi seriji doživeli v norveškem taboru, njihov zvezdnik, svetovni prvak v poletih Daniel Andre Tande, je pri pristanku padel, se sprva pobral sam, ko pa je stopil na noge, ugotovil, da ga ne držijo. Iz ciljne arene so ga odpeljali reševalci in naložili v rešilca. Kazalo je na poškodbo kolena, so pa kasneje iz norveškega tabora sporočili, da Tande že lahko hodi in kot kaže ne gre za nič hujšega.

Težave pa so se zgrnile tudi nad avstrijski tabor:

Ruka, 2. serija

1. serija

V nedeljo bo na Finskem dvojni program, najprej bodo skakalci opravili s kvalifikacijami, ob 15.30 pa sledi še ena individualna preizkušnja, po njej pa selitev na tretjo postajo - Nižni Tagil.

