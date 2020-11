Sedmerica Slovencev v boj za nastop na tekmi

Skakalnica v Ruki (HS 142) bo v soboto (16.30) in nedeljo (15.30) gostila drugo in tretjo posamično tekmo sezone. Slovenska vrsta na prvi postaji v Wisli na Poljskem pred tednom dni ni navdušila glavnega trenerja Gorazda Bertonclja, zato bo sedmerica poskušala ta konec tedna na Finskem popraviti vtis.

V kvalifikacijah Slovenci nosijo naslednje štartne številke: Žiga Jelar 17, Anže Semenič 23, Tilen Bartol 25, Peter Prevc 40, Timi Zajc 46, Bor Pavlovčič 48 in Anže Lanišek 60.

Še pred kvalifikacijami so skakalci opravili s treningom, na katerem se je od Slovencev najbolje izkazal Lanišek s 131 metri in 101,4 točkami, kar je bil četrti dosežek med vsemi. Dobro so skočili tudi Semenič (124,5 m), Jelar (130,5 m) in Pavlovčič (123,5 m), medtem ko so bili Bartol (108 m), Prevc (109 m) in Zajc (106,5 m) zadržani.

Ruka, kvalifikacije:

