Glavni trener avstrijskih skakalcev Andreas Widhoelzel, Gregor Schlierenzauer in Philipp Aschenwald so prejeli pozitivne teste na novi koronavirus. Celotna ekipa, ki je tekmovala v Wisli, je v izolaciji.

Glavni trener avstrijskih skakalcev Andreas Widhoelzel, Gregor Schlierenzauer in Philipp Aschenwald so prejeli pozitivne teste na novi koronavirus. Celotna ekipa, ki je tekmovala v Wisli, je v izolaciji. Foto: Sportida

Avstrijski skakalni tabor se je po uvodni postaji svetovnega pokala v Wisli pripravljal na odhod na Finsko, a v Ruko ne bo odpotoval v začrtani postavi, saj so trener Andreas Widhoelzl ter skakalca Gregor Schlierenzauer in Philipp Aschenwald prejeli pozitiven rezultat testiranja na novi koronavirus. Celotna ekipa je v samoizolaciji, tako da bodo na Finskem priložnost dobili skakalci, ki niso bili v prvem planu.

Novi koronavirus je že zarezal v sezono svetovnega pokala v smučarskih skokih. V njegovem primežu so se znašli Avstrijci. Ti se danes iz Münchna skupaj z večino reprezentanc odpravljajo na Finsko, kjer bo Ruka konec tedna gostila dve individualni preizkušnji. A avstrijska zasedba na sever Evrope ne bo odpotovala v takšni zasedbi, kot so si severni sosedi zamislili.

Razlog so pozitivni testi na novi koronavirus trenerja Andreasa Widhoelzla ter skakalcev Gregorja Schlierenzauerja (brez finala) in Philippa Aschenwalda (osmi na posamični tekmi). Vsi trije imajo milejše simptome bolezni in so doma v samoizolaciji. Avstrijska zveza se je odločila, da bo tudi preostali del ekipe ostal v domovini, v karanteni.

Avstrijci so na ekipni tekmi v Wisli ugnali vso konkurenco, na posamični je bil najvišje, na tretjem mestu, Daniel Huber, še dva sta bila med deseterico. Stefan Kraft pa je v vetrovni loteriji ostal brez točk. Foto: Sportida

Avstrijce so ob omenjenih skakalcih v Wisli zastopali še Daniel Huber (tretji na posamični tekmi), Michael Hayboeck (deseti), Stefan Kraft (32.) in Jan Hoerl (diskvalifikacija na posamični tekmi). Huber, Hayboeck, Kraft in Aschenwald so na ekipni tekmi na Poljskem ugnali vso konkurenco.

Na Finsko skakalci, ki niso v prvem planu

Avstrijci tako na Finsko pošiljajo člane ekipe B. V Ruki bodo skakali Manuel Fettner, David Haagen, Timon-Pascal Kahofer, Clemens Leitner, Markus Schiffner in Marco Woergoetter. Nad njimi bo bedel trenerski štab B-ekipe Florian Liegl, Björn Koch in Alexander Diess.

Avstrijci bodo na Finskem nastopili z ekipo B, prvo ime je Manuel Fettner. Foto: Sportida

Zdravje in varnost na prvem mestu

"V smislu naših tekmovalnih ambicij v pokalu smo s tem naredili korak nazaj, a zdravje in varnost vseh vpletenih sta najpomembnejša. Trenutno preverjamo, ali bodo skakalci, ki so bili na testiranju negativni, lahko šli v Rusijo. To še ni povsem jasno. Bo pa naš glavni cilj v prihodnjih tednih svetovno prvenstvo v Planici," je položaj komentiral športni direktor Mario Stecher.

Spored tekmovanja v Ruki: Petek, 27. november

16.45 kvalifikacije Sobota, 28. november

16.30 posamična tekma Nedelja, 29. november

14.00 kvalifikacije

15.30 posamična tekma

Preberite še: