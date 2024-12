Zmagovalec uvodne tekme svetovnega pokala za smučarske skakalce v Wisli je Daniel Tschofenig, ki se veseli premierne zmage na individualnih preizkušnjah najvišje ravni. Na odru za zmagovalce sta se mu pridružila Švicar Gregor Deschwanden in vodilni v skupnem seštevku Pius Paschke. Od Slovencev sta do točk prišla Anže Lanišek z 19. in Timi Zajc z 20. mestom. V nedeljo sledi še ena tekma.

Skakalci so se po dveh tekmah na severu Evrope preselili na Poljsko, natančneje v Wislo, kjer bodo ta konec tedna opravili z dvema posamičnima tekmama.

Prva je že za njimi, najbolje pa se je na skakalnic Adama Malysza (HS 134) znašel Avstrijec Daniel Tschofenig. 22-letnik je vodil že po prvi seriji, a obetal se je hud boj za zmago, saj je prvih osem skakalcev ločevalo le šest točk. Avstrijec je zdržal pritisk ob svoji prvi individualni zmagi svetovnega pokala. Bil je eden redkih, ki je v finalu prejel vetrovni odbitek, pristal pri 135,5 metrih, kar je bilo na koncu dovolj za tesno zmago.

Gregor Deschwanden bo moral na prvo zmago še nekoliko počakati. Foto: Guliverimage Za 1,4 točke je ugnal Švicarja Gregorja Deschwandna, ki je v finalu pristal pri 131 metrih in s četrtega mesta napredoval na drugo. Na tem je bil po polovici vodilni v skupnem seštevku Pius Paschke, a v finalu v zahtevnih razmerah s 127 meti zdrsnil na tretje mesto. Za zmagovalcem je zaostal 2,9 točke.

Lanišek in Zajc zaokrožila 20-erico

Do nekaj točk sta prišla le dva Slovenca. Znova je bil najvišje uvrščen Anže Lanišek, ki se je v prvi seriji po doskoku pri 122 metrih potolkel po glavi. V finalu je s 126,5 metri pridobil mesto in končal kot 19. Bolje je po polovici kazalo Timiju Zajcu, zasedal je 15. mesto, v finalu pa bil eden redkih, ki so dobili vetrovni odbitek, pristal pri 129 metrih in zdrsnil na 20. mesto.

Anže Lanišek je zasedel 19. mesto. Foto: Guliverimage

Mogel in Kos prekratka za finale

Brez finala sta ostala Žak Mogel in Lovro Kos. Mogel je pristal pri 105 metrih in zasedel 46. mesto, Kos pa po še pol metra krajšem skoku pristal na zadnjem mestu med sodelujočimi. Domen Prevc ga je polomil že v petkovih kvalifikacijah in se ni uvrstil na tekmo.

Hrgota: Trenerji jih moramo znati pravilno usmerjati "Večje težave imajo ostali trije fantje, ki ta čas za zdaj še niso zraven. Mi trenerji jih moramo znati pravilno usmerjati." Foto: Aleš Fevžer "Glede Anžeta in Timija me ne skrbi, bila sta konkurenčna. Pri njiju ni težave najti prave rešitve in verjamem, da sta lahko hitro spet v vrhu. Večje težave imajo ostali trije fantje, ki ta čas za zdaj še niso zraven. Mi trenerji jih moramo znati pravilno usmerjati," je za TV Slovenija po tekmi med drugim dejal Hrgota. Lanišek je po tekmi dejal, da je sposoben boljših skokov, kot jih pokaže na tekmah: "Trenutno imam v nogah veliko več, kot pa pokažem na tekmi. Manjka mi sproščenosti, ki me je krasila prejšnjo sezono." Medtem pa je bil Zajc vesel napredka, ob tem pa se zaveda, da bo treba za boljšo uvrstitev še malo dodati: "Moram biti kar zadovoljen, naredil sem velik napredek. Mesta še niso najvišja, ampak bo tudi to še prišlo. Treba bo še nekaj dodati." Vir: STA

V nedeljo bo v Wisli še ena posamična tekma, ob 13.45 bodo kvalifikacije, ob 15.15 sledi tekma.

Izidi, Wisla: 1. Daniel Tschofenig (Avt) 276,8 točke

2. Gregor Deschwanden (Švi) 275,4

3. Pius Paschke (Nem) 273,9

4. Jan Hörl (Avt) 271,3

5. Kristoffer Sundal (Nor) 270,5

6. Halvor Egner Granerud (Nor) 265,8

...

19. Anže Lanišek (Slo) 257,7

20. Timi Zajc (Slo) 251,8 - brez finala

46. Žak Mogel (Slo)

50. Lovro Kos (Slo)

- brez tekme:

Domen Prevc (Slo) Svetovni pokal, skupno (5): 1. Pius Paschke (Nem) 376

2. Daniel Tschofenig (Avt) 330

3. Jan Hörl (Avt) 286

4. Stefan Kraft (Avt) 276

5. Gregor Deschwanden (Švi) 221

6. Andreas Wellinger (Nem) 212

...

12. Anže Lanišek (Slo) 95

22. Timi Zajc (Slo) 55

35. Domen Prevc (Slo) 16

37. Žak Mogel (Slo) 12

40. Lovro Kos (Slo) 9

...

