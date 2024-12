Vesela skakalna novica prihaja iz Poljske

Naslednja postojanka svetovnega pokala v smučarskih skokih bo Visla, kjer je bilo še do nedavnega v zraku vprašanje, ali bodo skakalci sploh lahko skakali na zasneženi napravi. Zdaj je jasno, da bo temu tako. Poljaki pa imajo za svoje navijače še eno veselo novico.

Poljska smučarska zveza je sporočila, da bodo skakalci od petka do nedelje vendarle pristajali na sneg, čeprav je zaradi vremena in zlasti deževnega obdobja v zraku vladala negotovost. Danes so prižgali zeleno luč, da bo skakalnica v Visli v snežni preobleki.

Poljski navijači pa se veselijo še ene pozitivne novice. Domača reprezentanca bo izkoristila možnost nacionalne kvote in bo tako imela na štartu devet skakalcev. Vrača se tudi zimzeleni Piotr Zyla, za katerega bo to prvi test v letošnji sezoni.

Poljskemu veteranu so poleti operirali koleno, skakati pa je začel šele oktobra.

Maciej Kot, Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Jakub Wolny, Aleksander Zniszczoł, Kacper Juroszek, Andrzej Stękała in Piotr Żyła bodo zastopali poljske barve na skakalnici, ki nosi ime po Adamu Malyszu.