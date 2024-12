Pri skakalcih brez sprememb

Konec tedna, že v petek so na sporedu kvalifikacije, se bo v poljski Wisli nadaljevala sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih. Na uvodnih dveh postojankah v Lillehammerju in Ruki so Slovenci iztržili manj od pričakovanj, zato si selektor Robert Hrgota želi, da bi na Poljskem le pokazali, kaj znajo, in nadgradili dosežke z uvoda sezone.

Na Poljskem bodo skakali Anže Lanišek, Timi Zajc, Žak Mogel, Domen Prevc in Lovro Kos, ki so tik pred koncem tedna prejeli dobro novico. Tekme bodo kljub težkim vremenskim razmeram potekale na snegu in ne v hibridni obliki (ledena zaletna smučina, doskok na plastiko).

Tri dni pred prihajajočim vikendom na 134-metrski skakalnici Adam Malysz v Wisli je poljska smučarska zveza potrdila, da bosta obe tekmi na snegu. Organizatorji so prepričani, da jim bo kljub težavam - visoke temperature in predvsem obilne padavine v zadnjem času - skakalnico uspelo pripraviti do petka.

Slovenci so na prvih dveh postajah sezone v Lillehammerju in Ruki in štirih tekmah iztržili le dve uvrstitvi med najboljšo deseterico, ko je bil Lanišek v Lillehammerju šesti, Zajc pa v Ruki deveti.

Anže Lanišek je bil v Lillehammerju šesti. Foto: Guliverimage

Prenesti dobre stvari

Glavni trener slovenske vrste Hrgota je z uvodnih dveh postojank sezone videl dobre stvari na prvi tekmi v Ruki, ko je vseh pet Slovencev osvojilo točke svetovnega pokala, drugo tekmo je zaradi težavnih vremenskih razmer označil za "nesmiselno".

"Na sobotni tekmi v Ruki so fantje pokazali dobre nastope, veliko boljše kot na uvodu v Lillehammerju. Mislim, da nam je za kaj več zmanjkalo malo sreče. Nedeljska tekma na Finskem pa vemo, kakšna je bila. Zato tudi ni relevantna za kakšne ocene," je dejal Hrgota pred odhodom na Poljsko.

Za prihajajoči konec tedna si želi, da bi njegovi varovanci skakalni na ravni sobotne tekme v Ruki. "To bi bilo lepo, če bi ponovili takšne nastope. Ali pa jih celo nadgradili," je še dejal Hrgota.

V domači Wisli bo nastopilo tudi devet poljskih skakalcev, med njimi se bo prvič to zimo predstavil trikratni svetovni prvak Piotr Žyla. To bo za 37-letnika prvi start v svetovnem pokalu po marčevskem finalu v Planici.

Žyla je moral poleti na operacijo kolena, nazadnje pa je oktobra nastopil na poljskem prvenstvu.

Dogajanje v Wisli se bo s kvalifikacijami začelo že v petek, v soboto in nedeljo sledita dve posamični tekmi.

