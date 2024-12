Zahtevne vetrovne razmere v Ruki so organizatorje v finalni seriji prisilile, da so jo odpovedali, tako da so obveljali rezultati prve serije. Zmage se veseli Nemec Andreas Welliner, drugi je bil branilec velikega globusa Stefan Kraft, tretji pa še en Nemec Karl Geiger. Vodilni v skupnem seštevku Pius Paschke je zasedel sedmo mesto. Do točk sta prišla dva Slovenca, Anže Lanišek je bil 17., Žak Mogel pa 21.

Finska Ruka je tudi letos potrdila status izjemno nepredvidljivega prizorišča, na katerem razplet prepogosto krojijo vetrovne razmere, ki onemogočajo izvedo regularnih tekem. Nič drugače ni bilo danes, ko organizatorjem ni uspelo izpeljati dveh serij. Sredi finalne se je namreč po prihodu fronte spremenljiv veter še okrepil, tako da so jo večkrat prekinili, po polovici pa tudi odpovedali.

Robert Hrgota po tekmi v Ruki (vir videa: SZS):

"Težka tekma, rekel bom, nesmiselna. Take stvari se ne bi smele dogajati. Vodstvo ni bilo kos nalogi. A tako pride, na nas je, da nas to ne podere in da gremo naprej v Wislo," je bil po koncu preizkušnje v izjavi za SZS neposreden glavni trener Slovencev Robert Hrgota.

Wellinger slavil po eni seriji

Zmage v vetrovni loteriji se je na koncu veselil Nemec Andreas Wellinger (146,5 metra), ki je za 5,4 točke prehitel zmagovalca lanske zime Stefana Krafta (144 metrov) in za 9,1 točke rojaka Karla Geigerja (136,5).

Anže Lanišek je zasedel 17. mesto. Foto: Guliverimage

Do točk sta prišla le dva Slovenca, Anže Lanišek (131) je zasedel 17. mesto, Žak Mogel (123,5) pa je točke vknjižil za 21. mesto.

Paschke ostaja v vodstvu Pius Paschke ostaja v rumenem. Foto: Guliverimage V skupnem vodstvu in rumeni majici vodilnega ostaja tokrat sedmi Nemec Pius Paschke (316 točk), na drugo se je prebil Kraft (240), tretji in četrti sta njegova rojaka Jan Hoerl (236) in Daniel Tschofenig (230). Najvišje od Slovencev ostaja Lanišek na 11. mestu (83 točk).

Mnogi so se opekli

Timi Zajc je v zahtevnih razmerah končal na 39. mestu. Foto: Guliverimage Najboljši Slovenec iz kvalifikacij Timi Zajc je imel ob skoku v prvi seriji zelo zahtevne razmere, prav tako nekateri tekmovalci, ki so skočili za njim (Halvor Egner Granerud, Johann Andre Forfang, Michael Hayboeck), saj jim ni uspelo preskočiti hrbtišča. Zajc je pristal pri 99,5 metrih in na 39. mestu ostal brez točk.

Prekratka sta bila tudi Domen Prevc (80 metrov) s 46. mestom in Lovro Kos (79) na 47. mestu.

Selitev na Poljsko

Po današnji preizkušnji se bodo skakalci preselili na Poljsko, kjer sta konec prihodnjega tedna predvideni dve posamični tekmi v Wisli.

Izidi: 1. Andreas Wellinger (Nem) 143,4 točke (146,5 m)

2. Stefan Kraft (Avt) 138,0 (145,0)

3. Karl Geiger (Nem) 134,3 (136,5)

4. Daniel Tschofenig (Avt) 129,9 (140,0)

5. Artti Aigro (Est) 128,1 (136,0)

6. Gregor Deschwanden (Švi) 126,1 (139,5)

...

17. Anže Lanišek (Slo) 109,4 (131,0)

21. Žak Mogel (Slo) 106,8 (123,5)

...

39. Timi Zajc (Slo) 59,2 (99,5)

46. Domen Prevc (Slo) 20,2 (80,0)

47. Lovro Kos (Slo) 19,6 (79,0) Svetovni pokal, skupno (4): 1. Pius Paschke (Nem) 316

2. Stefan Kraft (Avt) 240

3. Jan Hörl (Avt) 236

4. Daniel Tschofenig (Avt) 230

5. Andreas Wellinger (Nem) 203

6. Maximilian Ortner (Avt) 143

...

11. Anže Lanišek (Slo) 83

20. Timi Zajc (Slo) 44

33. Domen Prevc (Slo) 16

37. Žak Mogel (Slo) 12

40. Lovro Kos (Slo) 9

Kvalifikacije Paschkeju, vsi Slovenci na tekmo

Zmagovalec sobotnih kvalifikacij Timi Zajc je tudi danes odlično opravil s kvalifikacijskim skokom, pristal je pri 141 metrih in ob doskoku prevzel vodstvo, na koncu pa je njegov skok zadostoval za 12. dosežek.

Kvalifikacije so pripadle Nemcu Piusu Paschkeju (144,5 metra), ki je za 5,5 točke prehitel Avstrijca Daniela Tschofeniga in za deset Stefana Krafta.

Na tekmi bodo nastopili tudi vsi preostali Slovenci: Anže Lanišek (137) je kvalifikacije končal na 20. mestu, Žak Mogel (126,5) na 30., Domen Prevc (115,5) na 38., Lovro Kos pa je po ponesrečenem skoku (96) nastop na tekmi ujel z 49. mestom.

Ruka, kvalifikacije