Severin Freund je v intervjuju povedal, da je prvi epileptični napad doživel poleti 2004: "Moj prvi napad se je zgodil ponoči, ko sem bil star 16 let. Moji starši in brat so to videli, nato pa je sledila velika zmeda. Tisti dan in še nekaj časa zatem sem bil v nekakšnem šoku, počutil sem se izgubljenega," je povedal zdaj 36-letnik.

V strahu je pričakoval diagnozo v luči svoje prihodnosti kot smučarski skakalec. Med aktivno kariero se je zavestno odločil, da o bolezni ne bo govoril. "Po eni strani zato, ker je to nekaj zelo osebnega. Vedno mi je bilo pomembno, da se je govorilo o športnem vidiku. Po drugi strani pa zato, ker bi ob slabšem nastopu vedno domnevali, da je to zaradi bolezni," je pojasnil Freund, ki zdaj dela kot strokovni komentator za ZDF.

Zdravila so bila tista, ki so mu pomagala, da je lahko nadaljeval kariero, a je ponoči še vedno doživljal napade: "Nikoli se mi to ni zgodilo v fazah napetosti ali stresa, temveč vedno, ko sem sproščal napetost. Pozimi, na primer tik pred novoletno turnejo, ker je v božičnem premoru majhna vrzel. Ali pa ko sem imel prost konec tedna ali počitnice po koncu sezone."

Zdaj se je odločil javno deliti svojo zgodbo, da bi ozaveščal druge o epilepsiji. V svetovnem pokalu je kar nekaj ljudi vedelo za njegovo bolezen, vendar takrat ni želel javno govoriti o tem: "Pred leti je neki časopis izvedel za to in želel objaviti zgodbo, vendar nam je to uspelo preprečiti."

Legendarni nemški skakalec je pustil v smučarskih skokih velik pečat. Pohvali se lahko z 22 zmagami v svetovnem pokalu in z velikim kristalnim globusom iz sezone 2014/15, ko je imel enako število točk kot naš junak Peter Prevc, a je lovorika zaradi večjega števila zmag romala v njegove roke.

Kariero je zaključil pred dvema letoma, med drugim pa se je veselil tudi ekipne zlate medalje na olimpijskih igrah v Sočiju, zlate posamične na nordijskem svetovnem prvenstvu v Falunu (skupno ima sedem medalj s tovrstnih tekmovanj), zlat je bil tudi na svetovnem prvenstvu v poletih v Harrochovu leta 2014 (ima še tri dodatne medalje).