Nika Prevc ni bila na ravni sobotne bravure, Nemka ji je vzela rumeno majico

Po velikem zmagoslavju na uvodni tekmi sezone v smučarskih skokih, ko je deklasirala tekmice, je bila Nika Prevc tudi na nedeljski preizkušnji v Lillehammerju najboljša Slovenka. A uvrstitev ni bila vrhunska, kot je glede na formo verjetno pričakovala tudi sama. Pri prvem nastopu se ji je pripetila napaka pri odrivu z mize, v drugo pa je skočila praktično v brezvetrju in na koncu osvojila 11. mesto. Zmagovalka v močnem sneženju je postala Nemka Katharina Schmid, ki je nova vodilna v svetovnem pokalu. Druga je bila njena rojakinja Selina Freitag, tretja pa Avstrijka Lisa Eder. Na petem mestu je spet navdušila 16-letna Norvežanka Ingvild Synnoeve Midtskogen. Do točk sta skočili še dve Slovenki.

Junakinja sobotne tekme Nika Prevc, ki je deklasirala konkurenco, je bila glede na prikazano tudi za nedeljo razumljivo favoritinja številka 1. A se ji v prvi seriji ni posrečil vrhunski skok. Z mize se je že videlo, da odriv ni bil idealen, saj je imela težave z desno smučko. Posledično tudi daljava ni bila ekstremna. Pristala je pri 121 metrih in je v drugi seriji napadala z desetega mesta.

V težkih razmerah se ji tudi v drugo ni posrečil skok, kot si je želela. Skočila je prav tako v brezvetrju v primerjavi s tistimi skakalkami, ki so nastopile za njo. S 113 metri je bila na koncu 11.

Najboljši izhodiščni položaj je imela po prvi seriji Nemka Katharina Schmid, ki je v drugo potrdila zmago, 16. v karieri, in postala hkrati tudi lastnica rumene majice najboljše v svetovnem pokalu - Nika je zdrsnila na tretje mesto. Drugo mesto je osvojila njena rojakinja Selina Freitag, tretjega mesta se je veselila Avstrijka Lisa Eder. Sledile so tri Norvežanke. Na petem mestu je bila še drugič zapored vsega 16-letna Ingvild Synnoeve Midtskogen.

V drugi seriji smo videli na delu še dve slovenski skakalki. Ema Klinec, ki je bila v kvalifikacijah 11., je v prvi seriji skočila 113 metrov, kar je zadostovalo za 14. mesto, v drugo pa s 115 metri osvojila končno 13. mesto. Na tekmi je svojo nalogo opravljala tudi nekdanja lastnica velikega kristalnega globusa Nika Vodan (25. v kvalifikacijah), ki v prvi seriji ni izkoristila dobrih razmer v zraku in je naredila doskok pri vsega 107 metrih, zaradi česar je v drugi seriji nastopila kot prva. V drugo ji je uspelo izvesti boljši skok, dolg 115 metrov, in je napredovala po razpredelnici do končnega 25. mesta.

Taja Bodlaj je bila v kvalifikacijah za eno mesto prekratka, Tina Erzar je bila 48., Katra Komar 54.

Po današnji preizkušnji sledi tritedenski premor, svetovni pokal za skakalke se bo nato nadaljeval 14. in 15. decembra na Kitajskem v olimpijskem Zhangjiakouu.

Izidi, Lillehammer, ženske: 1. Katharina Schmid (Nem) 238,9 točke (133,5/123 m)

2. Selina Freitag (Nem) 236,1 (130/129)

3. Lisa Eder (Avt) 231,7 (127/128)

4. Erin Maria Kvandal (Nor) 230,1 (128,5/125,5)

5. Ingvild Midtskogen (Nor) 226,6 (127,5/125,5)

6. Anna Odine Stroem (Nor) 225,7 (126/126,5)

...

11. Nika Prevc (Slo) 190,2 (121/113)

13. Ema Klinec (Slo) 187,8 (113/115)

25. Nika Vodan (Slo) 158,5 (107/115)

... Brez tekme: 41. Taja Bodlaj (Slo), 48. Tina Erzar (Slo), 54. Katja Komar (Slo); Svetovni pokal, skupno (2): 1. Katharina Schmid (Nem) 180

2. Selina Freitag (Nem) 140

3. Nika Prevc (Slo) 124

4. Lisa Eder (Avt) 96

5. Anna Odine Stroem (Nor) 90

. Ingvild Midtskogen (Nor) 90

...

21. Ema Klinec (Slo) 20

24. Nika Vodan (Slo) 18

35. Taja Bodlaj (Slo) 1

Posamična tekma, Lillehammer (ž)

Kvalifikacije, Lillehammer (ž)

Preberite še: