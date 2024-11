Fantastična Nika Prevc do zmage v velikem slogu

Komaj 19-letna Nika Prevc navdušuje na začetku nove sezone smučarskih skokov. Na najboljši mogoč način je začela branjenje velikega kristalnega globusa. Z zmago, in to prepričljivo. Deklasirala je tekmice in se veselila osme posamične zmage v svetovnem pokalu. Do točk sta skočili še Nika Vodan in Taja Bodlaj, medtem ko je bila Ema Klinec v prvi seriji po sicer dobrem skoku zaradi neustreznega dresa diskvalificirana.

Smučarski skoki, Lillehammer, posamična tekma (Ž):

Rek, da se po jutru dan pozna, je pri Niki Prevc padel na plodna tla. Že v petek je bila daleč pred vsemi skakalkami in blestela tako na trening skokih kot tudi na tekmi mešanih ekip. Iz tira je ni vrgel niti sobotni kvalifikacijski skok, pri katerem je imela zelo slabe razmere v zraku. V velikem slogu je skočila v prvi seriji in naredila doskok pri 138,5 metra ter z naskokom prevzela vodstvo. Pred drugouvrščeno Nemko Katharino Schmid je imela 11,6 točke naskoka. Tretja je bila njena rojakinja Selina Freitag z zaostankom 13 točk.

Jurij Tepeš se veseli uspeha varovanke. Foto: Aleš Fevžer Tudi v drugo je Nika pokazala odločen obraz. Skočila je izjemnih 138 metrov in imela na koncu 22,3 točke prednosti pred Nemko Schmid, ki je ohranila naskok pred ekipno kolegico Freitag. Za Niko je to osma posamična zmaga in prva za Jurija Tepeša v vlogi trenerja ženske skakalne reprezentance.

Nika Vodan je bila s 115 in 120,5 metra na koncu 19. Dober skok je sicer v prvi seriji uspel Emi Klinec, ki je skočila 135 metrov, a bila zaradi nepravilnega dresa diskvalificirana. Taja Bodlaj je bila sprva s 108,5 metra za eno mesto prekratka za finalni nastop in osvojila 31. mesto, a je bila po naknadni diskvalifikaciji Norvežanke Eirin Marii Kvandal – imela je četrti rezultat – uvrščena v drugo serijo. Zaradi zmede je morala hitro nazaj na vrh naprave in brez prave priprave skočiti ter prvo tekmo sezone zaključila z osvojeno točko za 30. mesto.

Nika Vodan je zasedla 19. mesto. Foto: Boštjan Podlogar/STA

Osma posamična zmaga Prevc je s svojo osmo zmago števec slovenskih zmag pomaknila na 122. Med skakalci jih ima posamično največ njen brat Peter (24), sledijo mu Primož Peterka (15), Primož Ulaga (9), Robert Kranjec (7). Skakalke imajo sedaj 21 posamičnih zmag, eno ekipno in superekipno zmago. Skakalci imajo skupno 83 posamičnih zmag, 12 ekipnih ter dve superekipni.

Kvalifikacije Kanadčanki

Danes so kvalifikacije potekale v spremenljivih razmerah. Najboljša je bila Kanadčanka Alexandria Loutitt, ki je ob veliki pomoči vetra (1,01 metra na sekundo) skočila 131,5 metra. Schmid je na drugem mestu skočila še pol metra dlje, a z dveh zaletnih mest višje.

Od Slovenk je bila najboljša Ema na šestem mestu. Veliko nesrečo je imela z razmerami najboljša petkovega dne Nika Prevc. Pri njej je veter pihal v hrbet in je posledično z nizkega zaletnega mesta skočila vsega 114 metrov, kar je zadostovalo za 15. dosežek. Nika Vodan je bila 21., Bodlaj 33., na tekmo pa se ni uspelo uvrstiti Tini Erzar (40.) in Katri Komar (57.).