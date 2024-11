Nekdanji smučarski skakalec Jurij Tepeš je pred novo sezono svetovnega pokala stopil v velike čevlje in na mestu glavnega trenerja ženske A-reprezentance zamenjal Zorana Zupančiča. Trenutno z varovankami odšteva dneve do začetka novega tekmovalnega obdobja (22. november v Lillehammerju), pred katerim čuti nekaj pritiska, a ga ne želi prenašati na skakalke, zato tudi o rezultatskih ciljih javno ne želi govoriti.

Glavnina pripravljalnega dela na novo sezono svetovnega pokala smučarskih skakalk je opravljena, zadnji teden pred norveškim uvodom bodo dekleta trenirala v Planici in v Kranju, v četrtek pa sledi pot v Lillehammer. Tam bo v petek najprej mešana ekipna tekma, nato pa sledita dve posamični preizkušnji v obeh konkurencah.

Jurij Tepeš o pripravah:

"Kondicijsko smo kar dobro pripravljeni, zdaj pa si želim, da bi dekleta skoke iz treningov prenesle na tekme. Če smo se poleti česa naučili, smo se tega, da je treba ohraniti mirno glavo in skoke s treningov prenesti na tekmo," je na novinarski konferenci dejal novi glavni trener Jurij Tepeš, na vprašanje, kako je zadovoljen s trenutno formo – najboljšo pripravljenost kaže Nika Prevc, pa dodal: "Nekatere, nekje polovica deklet, so na želeni ravni želeni, polovica ne. Nekaj jih skače veliko pod svojimi zmožnostmi, saj vemo, česa so sposobne, nekaj pa tako, kot si želimo. Zagotovo moramo gledati tako, da bo celotna ekipa dobra. Moj cilj je, da je dobrih vseh šest tekmovalk, ne samo ena."

"Upam, da dekleta ne bodo čutila preveč pritiska"

Tepeš bo na uvodni postaji računal na branilko globusa Niko Prevc, Niko Vodan, Emo Klinec, Tajo Bodlaj, Katro Komar in komaj 16-letno Tino Erzar. "Pri njej (Erzar, op. a.) bo zagotovo treba biti malo bolj pozoren kot pri ostalih. Zaenkrat začne tekme tukaj v Lillehammerju, potem pa bomo videli, kako naprej. Zagotovo se bo med sezono priključevala tudi tekmam nižjega ranga, interkontinentalnemu in alpskemu pokalu. Bomo pa še videli, kdaj bomo to naredili."

"Tudi drugi del ekipe kar dobro poznam, ampak saj vemo, da nikoli ne poznaš nikogar dovolj dobro in da je vedno treba graditi na odnosih." Foto: Aleš Fevžer V svoji zasedbi ima aktualno zmagovalko svetovnega pokala Niko Prevc, Nika Vodan je prav tako že osvojila globus, Ema Klinec naslov svetovne prvakinje – skakalke, ki so že posegale na vrh. Kljub temu jih z rezultatskimi cilji ne želi dodatno obremenjevati, priznava pa, da bolj kot se sezona bliža, bolj pri sebi čuti nekaj pritiska.

"Rezultatski pritisk zagotovo je, a dokler je samo na meni, me to veseli. Upam, da ga dekleta ne bodo preveč čutila. To je tudi namen, zaradi katerega ne želim govoriti o rezultatskih ciljih. Že kot skakalec si nisem želel takšnega dodatnega pritiska, prav tako ga zdaj ne želim zanje, tako da o rezultatskih pričakovanjih ne bom govoril," pravi 35-letnik, ki je mlajši del skakalk poznal še iz mlajših selekcij, zdaj pa spoznal še starejši del zasedbe.

"Zdaj moram reči, da tudi že drugi del ekipe kar dobro poznam, ampak saj vemo, da nikoli ne poznaš nikogar dovolj dobro in da je vedno treba graditi na odnosih," je dejal Tepeš in v smehu pospremil besede Nike Vodan, ki je pred mesecem dejala, da si želi, da bo znal kdaj udariti po mizi: "Nisem še, pa tudi nimam namena."

Skakalke bodo sezono odprle čez dober teden v Lilleahmmerju. Foto: Aleš Fevžer

"Večina je z opremo zadovoljna, je pa tako, da morajo nekatere tudi pri sebi še malo dodati"

Tudi nova sezona je prinesla precej sprememb opreme, s katerimi so se morali spoprijateljiti. "Predvsem smo imeli nekaj težav s kroji dresov. To zagotovo, potem ko se oprema spreminja praktično čez noč, tik pred tekmami, pusti posledice tudi v glavi pri dekletih. Zaradi tega smo se testiranja opreme lotili nekoliko prej. Upam, da je oprema, ki jo imamo zdaj, končna in da je ne bo treba več spreminjati. Večina je z opremo zadovoljna, je pa tako, da morajo nekatere tudi še malo dodati pri sebi oziroma izboljšati formo," še pravi Tepeš, ki bo čez dober teden skakalke vodil v Skandinaviji.