Smučarski skakalci in skakalke odštevajo dneve do nove sezone svetovnega pokala, ki ga bo letos že na prvi postaji okusila tudi komaj 16-letna Tina Erzar. Zgovorna tekmovalka se je razgovorila o prehodu iz mladinskega v članski pogon, manjkajoči samozavesti v svetovnem pokalu, trenutni formi, ki ni na želeni ravni, ciljih, ekipi, v kateri ima največ energije, pa tudi o usklajevanju športa s šolanjem.

Le še dober teden je do začetka nove sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih, ki jo bodo tako skakalke kot skakalci začeli v Lillehammerju. Prvič bo na uvodni postaji najvišje ravni del slovenske ženske reprezentance tudi komaj 16-letna Tina Erzar, ki ima za seboj že nekaj tekem in točk svetovnega pokala, a tokrat bo prvič sezono odprla kot članica A-reprezentance.

"Ko bom tudi v svetovnem pokalu samozavestna, bo šlo bolje"

"Preskok iz mladinske reprezentance v člansko je velik. V mladinskem pogonu slovenske reprezentance so bile stvari bolj svobodne, zelo sproščeno je bilo, v A-eprezentanci pa vidiš, da gre za čisti profesionalizem. Če pogledam proti tekmam, pa je tako, da sem na tekmah mladinskega pogona vedela, da lahko zmagam, in sem posledično skakala zelo sproščeno, na tekmah svetovnega pokala pa imam neki dvom o sebi. Včasih se izcimi dobro, včasih ne. Letošnja sezona bo bolj kot ne preizkušnja, za prihodnjo sezono pa obljubim, da bo ena najboljših. Verjamem, da ko bom tudi v svetovnem pokalu dobila tisto samozavest, ki jo imam v mladinskem rangu, bo šlo vse bolje," je na druženju z novinarji dejala nasmejana najstnica iz Gameljn.

S trenutno formo ni zadovoljna. "Za mladinski pogon bi šlo, a trenutno sem v A-reprezentanci, kjer je standard veliko višji. Trenutni skoki ne zadoščajo za kaj vidnejšega," je realna najstnica. Foto: www.alesfevzer.com

Do novega leta pripravljena na solze, po mladinskem SP na presenečenja

"Vem, da bo do novega leta zame zelo težko, verjetno bo preteklo veliko solz, saj vem, da forme enostavno še ni." Foto: Aleš Fevžer Malo manj nasmejana je bila, ko je beseda nanesla na trenutno formo. "Po pripravah v Oberstdorfu se je zgodila manjša tehnična težava, ne vem točno, kje, a stvari poskušamo popravljati. Počasi gre na bolje, a potrebnih bo še veliko treningov, da to izpilim. V mladinskem pogonu bi to še šlo, a trenutno sem v A-reprezentanci, kjer je standard veliko višji in trenutni skoki ne zadoščajo za kaj vidnejšega," je realna aktualna mladinska svetovna prvakinja, s katero bo trenerski štab še uskladil urnik tekem, pri čemer bodo pazili, da je pri tako rosnih letih ne bi preobremenili z zgoščenim tekmovalnim ritmom.

"Celotnega koledarja, kje vse bom nastopala, še nimam, je pa moj cilj zagotovo mladinsko svetovno prvenstvo (februarja v Lake Placidu, op. a.). Za tekme svetovnega pokala pričakujem, da mi bodo dale predvsem nove izkušnje. Vem, da bo do novega leta zame zelo težko, verjetno bo preteklo veliko solz, saj vem, da forme enostavno še ni. Po mladinskem prvenstvu pa menim, da če bo šlo vse, kot želim, da se bo forma dvignila in da se lahko zgodijo kakšne nepričakovane stvari, rezultatska presenečenja."

Nika Prevc trenutno izstopa

Erzar pravi, da so v zadnjem času največ primerjav, kje so, dobile na treningih z Avstrijkami. "Veliko treningov smo imele z Avstrijkami. Ekipa z izjemo Nike Prevc, ki skače na res visoki ravni in jo je res užitek gledati, ni bila ravno najbolj konkurenčna. Verjamem, da nas bo to, ko bomo videle, kje je Nika, vse dvignilo, saj ta ekipa res deluje super."

Na zadnjem mladinskem svetovnem prvenstvu v Planici se je veselila dveh zlatih odličij in srebra na mešani ekipni tekmi. Tudi v novi sezoni je njen glavni cilj mladinsko svetovno prvenstvo, ki bo februarja v Lake Placidu. Foto: www.alesfevzer.com

Erzar je v kvalifikacijah svetovnega pokala prvič nastopila v začetku januarja letos v Beljaku, prvič pa se je na tekmo svetovnega pokala uvrstila konec januarja na Ljubnem ob Savinji, kjer je zasedla 17. in 22. mesto. Točke svetovnega pokala je osvojila še v Hinzenbachu (23. in 20.) in Planici (16.). Na mladinskem svetovnem prvenstvu v Planici je letos postala mladinska svetovna prvakinja, mladinska ekipna prvakinja in svetovna podprvakinja na mešani ekipni tekmi.

Največ energije in dolg jezik

V A-reprezentanci, v kateri ima kar nekaj sotekmovalk z vidnimi uspehi, se počuti vse bolje in verjame, da bo ekipa letos dosegla veliko.

"Na začetku je bilo malo tako tako, ker sem bila na novo, a zdaj smo se bolj povezale. Ko ima katera težave, si pomagamo. Res mislim, da bo ta ekipa pozimi osvojila veliko. Lepo je imeti v ekipi dve, ki sta že osvojili globus, se moram pa sama osredotočiti nase, predvsem začeti verjeti vase," pripoveduje zgovorna skakalka in dodaja: "Mislim, da imam v tej ekipi največ energije (smeh, op. a.) in morda kdaj predolg jezik, ampak v bistvu si želim le držati ekipo skupaj. Dolg jezik tu in tam ni dober, ampak upam, da bo med sezono to prišlo prav."

"Mislim, da imam v tej ekipi največ energije (smeh, op. a.) in morda kdaj predolg jezik, ampak v bistvu si želim le držati ekipo skupaj." Foto: Jure Makovec/STA

Članice A-reprezentance bodo v novo sezono vstopile z novim glavnim trenerjem, Zorana Zupančiča je zamenjal Jurij Tepeš. Erzar sodeluje z dvema Tepešema: "Moj osebni trener je Vili, Jurijev stric, ki mi zelo pomaga. Z Jurijem se še malo loviva, verjamem, da bo sčasoma stik boljši," se nadeja srednješolka drugega letnika Biotehniškega izobraževalnega centra, v katerem je izbrala slaščičarstvo.

"Iskreno sem se za to šolo odločila zaradi športne kariere, saj nimam toliko časa, da bi delala gimnazijo, saj se želim res povsem osredotočiti na športno kariero. Letos je s šolo malo težje. Ocene pridobivam normalno, je pa težje s praktičnim poukom. Bomo videli, kako bo s tem. Tu moram imeti 80-odstotno prisotnost, trenutno imam 20-odstotno, tako da bom morala poleti še trdo delati," je zaključila najstnica.

Tina Erzar je prepričana, da bo ekipa to zimo osvojila veliko. Foto: Aleš Fevžer

Prva postaja Norveška

Z ekipo bo čez dober teden odpotovala na Norveško, kjer bo najprej mešana ekipna tekma, nato pa sledita dve posamični preizkušnji v obeh konkurencah. Tepeš bo v Skandinaviji ob Tini Erzar računal na branilko globusa Niko Prevc, Niko Vodan, Emo Klinec, Tajo Bodlaj in Katro Komar.

