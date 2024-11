V Ljubljani sta se pred začetkom nove sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih predstavili ženska in moška reprezentanca. V obeh taborih imajo za predolimpijsko sezono visoke cilje, pred odhodom na prve tekme v Lillehammer pa je Smučarska zveza Slovenije podaljšala sponzorsko pogodbo z Gorenjem, ki več kot 30 let podpira skoke.

Po izjemni lanski sezoni v obeh taborih že z nestrpnostjo pričakujejo začetek nove sezone. "Kljub temu, da še ne sneži, verjamemo, da bo začelo kmalu. Verjamem, da sta ekipi dobro pripravljeni, da rezultatskih težav ne bo. Hvala Gorenju, ker ostaja z nami, da smo lahko podpisali novo dvoletno pogodbo. Vodstvu ekipe pa želim, da bi bili skakalci uspešni in se bomo še naprej lahko hvalili z uspehi," je dejal predsednik zbora in odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo Borut Meh.

Jurij Tepeš v družbi svojih varovank. Foto: Aleš Fevžer

Kaj si želi Jurij Tepeš, novi glavni trener ženske vrste?

"Zadnji mesec smo največ delali na kondiciji in testiranju nove opreme za zimo. Pravila za drese so nekoliko drugačna, temu smo se morali prilagoditi. Trenirali smo na ledeni smučini v Oberstdorfu, Planici in Kranju. Čaka nas še nekaj treningov, nato pa pot na Norveško. Želim si, da bi skoke s treningov prikazali na tekmah," je dejal novi glavni trener ženske vrste Jurij Tepeš.

Moška reprezentanca. Foto: Aleš Fevžer

Pri večini fantov gredo priprave v pravo smer

Njegov kolega na moški klopi Robert Hrgota je dodal, da v moškem taboru niso imeli težav s poškodbami in dobro pripravljeni čakajo prve tekme. Na uvodnih dveh postojankah sezone v Lillehammerju in Ruki bodo nastopili Anže Lanišek, Timi Zajc, Domen Prevc, Lovro Kos in Žak Mogel.

"V Planici imamo novo smučino, ki jo dobro izkoriščamo. Pri večini fantov gredo priprave v pravo smer, tako da gremo lahko mirno na prve tekme. Na spremembe pravil smo se dobro prilagodili in že komaj čakamo na tekme," je dejal Hrgota.

Foto: Aleš Fevžer

Najbolj izkušen član slovenske vrste Lanišek je pred sezono opravil vse začrtano in se veseli prvih izzivov. "Veliko manj težav sem imel kot v preteklih letih, pravzaprav jih sploh ni bilo. Počutim se super in gremo naprej. Z mislimi nisem še pri prvih tekmah, sem pa pri jutrišnjem treningu v Planici," je dejal Lanišek.

Zajc, ki bo to zimo na svetovnem prvenstvu v Trondheimu branil dve zlati kolajni iz Planice 2023, se prav tako veseli začetka zime: "Z opremo nimam več težav, kar je super. Prezgodaj pa je še govoriti o ciljih. Želim držati visoko raven skakanja čez vso zimo in biti najboljši na vrhuncih sezone."

Nika Prevc vseeno nima tako nizkih ciljev, medtem ko Nika Vodan še išče pravo formo. Foto: Aleš Fevžer

Nika Prevc se osredotoča le na prvo tekmo

Branilka velikega kristalnega globusa Nika Prevc je poudarila, da se osredotoča le na prvo postojanko sezone. "Trenutno sem z glavo v Lillehammerju, dlje še ne. Tam bom videla, kje sem, kako smo delali čez poletje. Pričakovanja imam raje malo nižja, da me ne bi kam 'udarilo'. Moram pa reči, da vseeno niso preveč nizka," je Prevc nasmejala omizje.

Medtem pa nekdanja skupna zmagovalka svetovnega pokala Nika Vodan pravi, da njeni skoki ta čas še niso na ravni, ki bi si jo želela. "Trenutno skoki še niso na zadovoljivi ravni, čaka me še ogromno dela. Zagristi moram v treninge, ki so pred mano. Zato proti Lillehammerju sploh še ne pogledujem," je bila odkrita Vodan.

Najmlajša članica reprezentance Tina Erzar pa je prepričana, da bo slovenska vrsta prihajajočo zimo žela vrhunske dosežke. "Naša ekipa bo to sezono prinesla veliko zmag. Razumemo se zelo dobro, pozitivno čakamo na novo sezono. Trenutno pa moja forma ni najboljša, a do uvoda je še nekaj časa."

Tako ženske kot moške prve tekme sezone z vrhuncem na februarskem svetovnem prvenstvu v Trondheimu čakajo v olimpijskem Lillehammerju prihodnji konec tedna, od 22. do 24. novembra.