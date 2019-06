[video: 58919 / ]

Lionel Messi danes praznuje 29. rojstni dan. Leta 1987 se je v Rosariu v Argentini rodil petkratni najboljši nogometaš leta na svetu Lionel Messi. Nogometno pot je začel pri Newell's Old Boys, a se že kot mladenič, star 14 let, preselil v Barcelono. V njenem dresu je med člani debitiral, ko je bil star samo 17 let. Od takrat naprej je za Katalonce zabil že prek 500 golov in postal najboljši strelec v zgodovini kluba, ob tem pa popravil še številne mejnike.

Z Barcelono je bil štirikrat evropski prvak, osvojil pa še tri naslove klubskega svetovnega prvaka, bil desetkrat španski državni, šestkrat pokalni in osemkrat superpokalni prvak. Osvojil je tudi tri evropske superpokale.

Je tudi najboljši strelec v zgodovini argentinske reprezentance, s katero je do zdaj osvojil le olimpijski naslov leta 2008, medtem ko mu je na najpomembnejših tekmovanjih vselej spodrsnilo. Na svetovnem prvenstvu 2014 v finalu, prav na zadnjih stopničkah je s soigralci praznih rok ostal tudi na južnoameriških pokalih v letih 2007, 2015 in 2016.

Zgodilo se je še ...

Leta 1894 se je Mednarodni olimpijski komite (MOK) odločil, da bodo olimpijske igre na sporedu vsaka štiri leta.

Leta 1950 sta Brazilija in Mehika odigrali otvoritveno tekmo svetovnega prvenstva v Braziliji. Zmagali so domačini s 4:0.

Leta 1960 je Američan John Thomas postavil nov svetovni rekord v skoku v višino. Preskočil je 218 centimetrov.

Leta 1982 je pri remiju proti Franciji z 1:1 na svetovnem prvenstvu v Mehiki zadnjič v dresu češkoslovaške reprezentance nastopil legendarni Antonin Panenka, ki je zaslovel z znamenitim izvajanjem enajstmetrovk, ko je žogo prefinjeno spravil za hrbet nasprotnikovega vratarja. Na zadnji tekmi je zabil tudi gol, skupno 17. v izbrani vrsti v 59. nastopu.

Leta 1990 je Nizozemec Frank Rijkaard na tekmi osmine finala svetovnega prvenstva v Italiji proti Nemčiji v 22. minuti pljunil Rudija Völlerja in si prislužil rdeči karton. Nemci so tekmo zmagali z 2:1 in pozneje prišli celo do naslova prvaka.

Leta 1992 so Orlando Magic na naboru košarkarske lige NBA kot številko ena izbrali Shaquilla O'Neala, ki je pozneje postal eden izmed najboljših igralcev lige in osvojil štiri naslove: tri z Los Angeles Lakers in enega z Miami Heat.

Leta 1995 so hokejisti New Jersey Devils postali prvaki v ligi NHL, potem ko so v finalu premagali Detroit kar s 4:0 v zmagah.

Leta 1998 je na tekmi svetovnega prvenstva v Franciji pri zmagi nad Bolgarijo s 6:1 v skupinskem delu prvenstva, po kateri pa so Španci vseeno izpadli, zadnjič za špansko reprezentanco nastopil Andoni Zubizarreta. Legendarni vratar je za Furijo skupaj nastopil na kar 126 tekmah, kar ga uvršča na prvo mesto lestvice po številu nastopov.

Leta 2006 je Maribor na drugi tekmi 1. kroga pokala intertoto v Ljudskem vrtu s 5:0 premagal andorsko Sant Julio in s skupnim izidom 8:0 napredoval v 3. krog.

Leta 2006 je na četrtfinalni tekmi svetovnega prvenstva v Leipzigu proti Argentini (1:2) zadnjič za Mehiko zaigral Pavel Pardo, ki je skupaj zbral kar 129 tekem, kar ga uvršča na tretje mesto večne lestvice mehiške izbrane vrste. Prispeval je pet golov. Na isti tekmi se je od izbrane vrste poslovil tudi Jared Borgetti, z 38 goli najboljši strelec v zgodovini reprezentance.

Leta 2017 je hrvaški napadalec Ivica Olić javnosti sporočil, da se poslavlja od igrišč, enako pa velja tudi za Španca Alvara Arbeloo. Španski reprezentant je s Španijo leta 2010 osvojil naslov svetovnega prvaka ter dva naslova evropskega prvaka, za izbrano vrsto pa je zbral 56 nastopov.

Rodili so se …

1911 – nekdanji argentinski dirkač v formuli 1 Juan Manuel Fangio

1931 – nekdanji ameriški golfist Billy Casper

1951 – nekdanja avstralska atletinja – šprinterka Raelene Boyle

1952 – nekdanji slovenski nogometaš in trener Janez Zupančič

1964 – nekdanji avstrijski smučar Günther Mader

1968 – nekdanji slovenski nogometaš Andrej Poljšak

1972 – nekdanji slovenski veslač Denis Žvegelj

1972 – nekdanja slovenska rokometašica Olga Čečkova

1972 – nekdanji avstralski kolesar Robbie McEwen

1973 – nekdanji finski hokejist Jere Lehtinen

1976 – nekdanja slovenska jahačica Maja Novak

1978 – nekdanji španski nogometaš Luis Garcia

1978 – nekdanji japonski nogometaš Šunsuke Nakamura

1978 – nekdanji argentinski nogometaš Juan Roman Riquelme

1981 – nekdanji slovenski nogometaš Andrej Rastovac

1982 – madžarska kajakašica Natasa Janics

1987 – argentinski nogometaš Lionel Messi

1988 – angleški nogometaš Micah Richards

1991 – katarski atlet – skakalec v višino Mutaz Essa Barshim

1992 – avstrijski nogometaš David Alaba