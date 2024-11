Markus Eisenbichler, Karl Geiger, Stephan Leyhe, Pius Paschke, Philipp Raimund, Adrian Tittel in Andreas Wellinger so možje, na katere bo na premieri nove sezone računal prvi mož stroke Stefan Horngacher.

V pretekli zimi je bil v skupnem seštevku najboljši Wellinger, ki je moral priznati premoč le lastniku velikega kristalnega globusa Stefanu Kraftu in Rjojuju Kobajašiju.

Prvič po 2. aprilu 2023 pa bo v ekipi spet Eisenbichler. Nekdanji zvezdnik smučarskih skokov je v pretekli zimi neuspešno iskal pot do elite skozi celinski pokal.

Najmlajši predstavnik nemške reprezentance bo 20-letni Tittel, ki lahko uporabi novo pravilo, ki dobitnikom medalj z zadnjega mladinskega svetovnega prvenstva omogoča dodatno kvoto. Avstrija, ZDA in Nemčija imajo to priložnost. Tittel je bil letos na prvenstvu v Planici bronast, lahko pa se Nemčija do naslednjega svetovnega prvenstva odloči, da na tekme svetovnega pokala pošlje kakšnega drugega skakalca namesto njega. Za Tittla bo to debi v svetovnem pokalu, ki bo odprl vrata nove sezone prihodnji petek v Lillehamerju z mešano ekipno tekmo, medtem ko so posamične načrtovane za soboto in nedeljo.