Glavni trener slovenske ženske reprezentance v smučarskih skokih Jurij Tepeš je po današnjem treningu v Planici določil reprezentanco za nastop na prvi tekmi nove sezone svetovnega pokala med 22. in 24. novembrom v Lillehammerju. Nastopile bodo branilka skupne zmage Nika Prevc, Nika Vodan, Ema Klinec, Taja Bodlaj, Katra Komar in Tina Erzar.

Po treningu v dolini pod Poncami je Komar dobila prednost pred Ajdo Košnjek in bo tako nastopila v norveškem Lillehammerju, olimpijskem mestu iz leta 1994. Tam je na olimpijskih igrah Slovenija osvojila tri bronaste medalje, vendar nobene v smučarskih skokih. Prav ta disciplina pa je v zadnjem obdobju tista, ki v zakladnico Smučarske zveze Slovenije prinaša največ žlahtnih presežkov.

"Nekaj naših deklet je zelo dobro pripravljenih na novo tekmovalno obdobje in upam, da bodo te skoke prenesle tudi na skakalnice. Ne bi pa želel izpostaviti tekmovalk po imenih in jim dajati dodatnega pritiska," je bil o formi kratek Tepeš.

Vesel je, da tudi z dresi in drugo opremo nimajo težav. "Za zdaj smo z opremo na dobri poti, boljše stvari smo že testirali in opravljamo le še finalne preizkuse. Tako da lahko rečem, da smo našli pravo tekmovalno opremo in se forma dviga. Počasi se bomo posvetili le skokom. Po današnjem treningu v Planici bomo skakali še v Kranju in potem upam, da bomo imeli pred odhodom na Norveško še priložnost za zadnje skoke v Planici," je pojasnil Tepeš.

Nika Prevc Foto: Aleš Fevžer

Vrhunec sezone v norveškem Trondheimu

Vrhunec sezone bo med 27. februarjem in 8. marcem v norveškem Trondheimu, kjer bodo delili odličja na svetovnem prvenstvu. Obenem bo Nika Prevc branila veliki kristalni globus za najboljšo v svetovnem pokalu, ki se ga je priborila v prejšnji zimi.

"Predvsem si želim, da bi na SP dekleta prikazala dobre skoke. To prinese tudi dobre rezultate. Če bi si zastavili previsoke cilje, to ne bi bilo dobro, v takih primerih ni bilo še nikoli dobrih izidov. Prevelik pritisk je zaviralen, pri skokih pa je 90 odstotkov dosežka odvisno od stanja v glavi," je menil glavni trener.

"Menim tudi, da obramba globusa ni tako enostavna, kot se mogoče zdi. Vso sezono je treba nizati vrhunske skoke. Tu sta sta še dve tekmovalki, ki že imata globusa, pa še kakšna je zadaj, ki si ga tudi želi in ga je sposobna osvojiti," je še dodal Tepeš.

