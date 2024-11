Petindvajsetletna Avstrijka Sophie Sorschag, ki je leta 2021 skupaj s Chiaro Kreuzer, Danielo Iraschko-Stolz in Marito Kramer osvojila ekipni naslov na svetovnem prvenstvu v nemškem Oberstdorfu, je v intervjuju za kosovski portal Koha.net prvič javno spregovorila o težkih trenutkih pod okriljem Kosovske smučarske zveze.

Foto: Guliverimage Vložila naj bi kar 100 tisoč evrov

"Glavni razlog za konec kariere v smučarskih skokih je v pomanjkanju finančne podpore," je razkrila skakalka iz sosednjega Beljaka. "Naš skupni kosovski projekt se je začel 25. januarja 2023, ko sem v Trstu podpisala pogodbo o sodelovanju s Kosovsko smučarsko zvezo. S predstavniki zveze in Olimpijskega komiteja Kosovo smo si segli v roke glede skupnega projekta in lovljenja olimpijskih sanj," je povedala Avstrijka, ki je želela Kosovo postaviti na olimpijski zemljevid tudi v smučarskih skokih.

Pojasnila je, da so ji odgovorni pri kosovskih športnih institucijah vseskozi zagotavljali, da ji bodo povrnili vse stroške, ki so nastali na njeni smučarsko-skakalni poti, a je ostalo zgolj pri obljubah. Sophie Sorschag trdi, da s kosovske strani ni prejela nobene finančne pomoči in da je vse stroške - šlo naj bi za kar 100 tisoč evrov - morala poravnati sama. Foto: zajem zaslona

Brez odgovora

Sorschag je zaradi nespoštovanja pogodbe na drugi strani večkrat pisala pristojnim na Smučarski zvezi Kosova in Olimpijskem komiteju Kosova, a nikoli ni prejela nobenega odgovora, niti se nihče ni javil na njene telefonske klice.

"Nobene podpore nisem bila deležna, vse stroške sem morala plačati sama. V to so všteti oprema, plača trenerja (Sorschag je kot svojega trenerja predstavila Slovenca Jureta Radlja), najem skakalnice, stroški posebnega zavarovanja in potovanj zase in za trenerja na tekmovališča in nazaj. To je pomenilo, da sem si morala izposoditi ogromno denarja. Poleg študija moram zdaj tudi delati, da lahko preživim in skušam odplačati svoje dolgove," je še razkrila nekdanja smučarska skakalka, ki ji v dresu Kosova ni bilo lahko. Skozi kvalifikacije se ji je uspelo prebiti samo trikrat, njena najvišja uvrstitev pa je 33. mesto v Lillehammerju.

Foto: Guliverimage Iz skakalnic na kolo, znova za Kosovo

Zanimivo je, da se Avstrijka zdaj želi preizkusiti še v cestnem kolesarstvu. Tudi v tej športni panogi želi zastopati Kosovo. Septembra je na rekreativni dirki L'Etape v Sloveniji v kategoriji Ženske A na razdalji 80 km osvojila odlično 6. mesto. Kot je še povedala v intervjuju za kosovski portal Koha.net, je na to temo pisala Kosovski kolesarski zvezi, a tudi tam ostala brez odgovora.

Sophie Sorschag je leta 2021 skupaj s Chiaro Kreuzer, Danielo Iraschko-Stolz in Marito Kramer osvojila ekipni naslov na svetovnem prvenstvu v nemškem Oberstdorfu, Foto: Sportida

