21-letna nordijska kombinatorka Ema Volavšek je na zadnji tekmi poletne sezone za veliko nagrado v francoskem Chaux-Neuvu končala na drugem mestu, druga pa je bila tudi v skupnem seštevku tekmovanja. Članica ljubljanske Ilirije je dobro formo potrdila tudi z naslovom državne prvakinje v začetku septembra, z ekipnimi kolegi in kolegico Gašperjem Breclom in Vidom Vrhovnikom ter Tio Malovrh pa je postavila nov mejnik slovenske nordijske kombinacije, poletno sezono so konec avgusta odprli s prvo zmago slovenske mešane ekipe v nordijski kombinaciji. Zimska sezona svetovnega pokala v nordijski kombinaciji se bo v začetku decembra začela v Lillehammerju na Norveškem.

Slovenski kombinatorci so poletno sezono začeli z zgodovinsko zmago slovenske mešane štafete v nordijski kombinaciji:

Slovenski kombinatorci v novo sezono vstopate z novim glavnim trenerjem, mesto Gorana Janusa je zasedel Primož Triplat. Opažate kakšno spremembo pri samem načinu dela?

Nekoliko drugačen je način treninga, a se mi zdi, da super sodelujemo. Nekoliko več je poudarka na tekaškem delu, dobili smo tudi posebej tekaškega trenerja, pomagata nam Marko Gracer in Vesna Fabjan, tako da bolj izpopolnjujemo samo tehniko, osnova pa so še vedno skoki.

Kje imate največ manevrskega prostora?

Osebno menim, da lahko najbolj napredujem na področju tehnike teka, kar se še posebej pozna pozimi. Lahko pa rečem, da sem glede na delo, vloženo v smučarski tek, kar precej napredovala in upam, da se bo to odrazilo tudi v zimskem delu sezone.

Poletno sezone ste končali na 2. mestu velike nagrade v francoskem Chaux-Neuvu, septembra ste ponovno osvojili naslov državne prvakinje. Koliko je to, kar se zgodi v poletnem delu sezone, pokazatelj tega, kar prihaja v zimskem delu? Se da karkoli preslikati, ali je razlika med poletnim in zimskim delom sezone vendarle prevelika?

Nekaj se da preslikati, vendar je glavna razlika v tem, da poleti tekmujemo na rolkah, pozimi pa na smučeh, kjer je razlika v materialu ogromna. Poleti vsi tekmujemo na istih rolkah, ki jih zagotovijo organizatorji oziroma pristojni pri FIS, pozimi pa je zgodba precej drugačna. Vsaka ekipa, vsak tekmovalec ima svoje smuči in svoje maže in tukaj je razlika med nami in konkurenco precej velika. Problem je, ker še vedno ne dobimo dovolj konkurenčnega materiala. Servis smuči imamo dober, a to ni dovolj, če smučka ni konkurenčna. Material je tisto, kar nam najbolj manjka.

Imate tudi pri skokih kaj manevrskega prostora?

Poletni del sezone je Ema Volavšek končala z 2. mestom. Foto: SloSki Da, pri skokih je vedno možnost za izboljšavo. Zdi se mi, da poleti na tekmah nisem pokazala tega, kar mi je uspevalo na treningih.

Lani ste imeli kar nekaj težav zaradi poškodb. Septembra lani so vam operirali meniskus v levem kolenu. So poškodbe zdaj stvar preteklosti?

Da, poškodbo kolena sem uspela sanirati, tako da v poletnem delu sezone nisem več čutila razlike med zdravim in poškodovanim kolenom.

Kaj je vaš glavni cilj sezone? Bržkone je to svetovno prvenstvo v Trondheimu ( 26. 2. - 9. 3.) ali imate še druge cilje?

Moj glavni cilj je konstantnost skozi vso sezono, da dobro skačem in dobro tečem, predvsem pa da ne zbolim, saj to zelo vpliva na nastop in sezono. Če se bo vse izteklo kot se mora, bo svetovno prvenstvo eden izmed glavnih ciljev. Upam na dobro zimo, in to v vseh pogledih. Veliko snega, dobre tekme … Glede na to, da sem lani zaradi poškodbe izpustila večino tekem, zelo pogrešam tekmovalni ritem, tekmovalno življenje in ljudi iz sveta nordijske kombinacije. Z vsemi dekleti se res zelo dobro razumemo, tako da je vzdušje na tekmah vedno super, ne glede na rezultat.

V začetku septembra je osvojila naslov članske državne prvakinje v nordijski kombinaciji. Foto: SloSki

Zaradi poškodbe ste verjetno lahko več časa posvetili študiju. Kako vam gre študij angleščine? Najdete čas za študij?

Lani sem se iz angleščine prepisala na študij gerokineziologije, kineziologije za starejše, na fakulteti Erudio. Predavanja sem večinoma spremljala na daljavo, nekaj pa tudi v živo. Prvi letnik je pod streho in zdaj sem študentka 2. letnika.

Končajva z eno od bolj perečih težav nordijske kombinacije in sicer dejstvom, da ženske ne dobijo priložnosti na olimpijskih igrah. To pomeni, da vas na olimpijskih igrah v Milanu in Cortini leta 2026 ne bo, kako pa kaže za daljno prihodnost?

Res je, leta 2026 nas zagotovo ne bo na olimpijskih igrah, kar je zelo žalostno, vseeno pa upamo, da bo olimpijska kombinacija za dekleta del olimpijskih iger leta 2030. To je res še zelo daleč, pa vendar. Letos poleti smo slišali, da nam glede tega kar dobro kaže. Mislim, da je nordijska kombinacija edini šport, kjer na olimpijskih igrah tekmujejo samo moški.

