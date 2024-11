Direktor moških tekem v smučarskih skokih Sandro Pertile je v sklopu Forum Nordicum naznanil ogromno spremembo, ki naj bi se zgodila v sezoni 2026/27. Od takrat naprej naj bi bila moški in ženski koledar tekem enotna, celotna karavana smučarskih skokov bo tako v istem času tekmovala na istem prizorišču. Z odločitvijo, s katero želijo povečati zanimanje za ženske skoke in zmanjšati nekatere stroške, vsi niso zadovoljni. Nekdanji poljski prvak Adam Malysz je ob tem zelo kritičen, po njegovem mnenju bi za popularizacijo športa morali najti druge načine.

Letošnji Forum Nordicum je postregel tudi z vprašanjem povezovanja svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske in moške, o čemer so lani spomladi odločali organi FIS, zdaj pa predstavili tudi datume enotnega koledarja svetovnega pokala.

"Organi FIS so se lani spomladi odločili združiti moški in ženski koledar. Zdaj vstopamo v tristopenjsko fazo sprememb. Pričakujemo, da bomo zaradi povezovanja moškega in ženskega koledarja v prihodnjih letih povečali medijsko zanimanje za ženske smučarske skoke, na ta način bi tudi zmanjšali nekatere stroške. Seveda je združevanje moške in ženske konkurence na papirju enostavno, a zavedamo se, da ne bo preprosto. Tekmovalni urnik bo zagotovo zahtevnejši, a iščemo nove rešitve za prihajajoče sezone. Položaj želimo izkoristiti za razvoj ženskih smučarskih skokov. Prepričani smo, da je v njih potencial," so pri skijumping.pl navedli besede direktorja moški tekem Sandra Pertileja.

Prelomna naj bi bila sezona 2026/27

Italijan je ob tem dodal, da bo eden večjih izzivov najti idealen urnik tekmovanja, saj bo žensko in moško preizkušnjo težko vključiti v isti dan na istem prizorišču. Ob tem je poudaril, da naj bi skupni koledar začel veljati v poolimpijski sezoni 2026/27. Sandro Pertile pravi, da želijo na ta način še razvijati ženske skoke. Foto: Guliverimage

V letošnjem tekmovalnem obdobju bodo skakalci in skakalke sočasno tekmovali na manj kot polovici prizorišč (Lillehammer, Engelberg, Willingen, Lake Placid, Oslo, Vikersund, Lahti), prihodnjo sezono predvidoma na desetih od 17 (Lillehammer, Falun, Wisla, Lake Placid, Engelberg, Willingen, Lahti, Trondheim, Oslo, Vikersund), nato pa naj bi že sledil enoten koledar. In tudi skupna novoletna turneja? "Po mojem mnenju bi morala biti sezona 2026/2027 pravi čas za to," dodaja Pertile.

Ideja sproža precej vprašanj, saj bodo določena prizorišča izgubila svoje mesto v koledarju. Med temi je tudi, kaj bo s prizorišči, ki na manjših napravah gostijo le smučarske skakalke, med temi je tudi Ljubno ob Savinji, ki je v lanski sezoni pritegnilo ogromno gledalcev, precej več kot nekatera prizorišča moških tekem?

Letošnjo sezono bodo skakalci in skakalke začeli na istem prizorišču, v Lillehammerju. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Malysz kritičen do enotnega koledarja

Na Pertilejeve besede se je kritično odzval nekdanji poljski prvak smučarskih skokov, zdaj predsednik tamkajšnje smučarske zveze Adam Malysz. Meni, da ta odločitev ne bo prinesla dobrih rezultatov, in opozarja, da je treba poiskati druge načine, kako smučarske skoke narediti bolj zanimive.

"Jezi me predvsem, da ni večjega fokusa na tem, kaj storiti, da se smučarski skoki vrnejo na pravo pot. Že nekaj časa gremo v napačno smer, vse pa se je začelo z uvedbo pretvorbenih faktorjev vetra," je za poljski Onet dejal Malysz in dodal: "Bodo organizatorjem moških tekem postavili pogoj, da bodo morali, če bodo želeli organizirati moške tekme, organizirati tudi ženske? Če bo tako, sem proti tej ideji. To ni prava pot. Moramo najti načine, kako popularizirati skoke, a na drugačne načine. Poglejmo za primer Oslo. Na Norveškem so ženski skoki priljubljeni, a obstaja razlika v obiskanosti tekem. Smučarski skoki so postali nerazumljivi. Politika FIS je otežiti delo najboljšim, a če se bo 'ubijalo velike', ni možnosti, da bi ta šport sploh preživel."

Adam Malysz je kritičen do skupnega koledarja, saj meni, da bi morali skoke ljudem približati na drugačen način. Foto: Sportida

Popularizirati jih bo treba na drugačne načine

Malysz meni, da je navijačem treba ponuditi strnjeno in zanimivo obliko tekmovanja, ne razvlečenih prenosov, tekem. "Obstajajo študije, ki jasno kažejo, da je danes navijač pripravljen športu na televiziji posvetiti 45 minut. Ljudje ne želijo dolgih prenosov. Imajo internet, tam sproti iščejo informacije in jih hitro dobijo."

Ob tem dodaja še, da so bili skoki vselej ekstremen šport in da gledalce precej bolj pritegnejo dolgi skoki prek velikosti skakalnice, kot pa današnje tekme, na katerih odgovorni ne dopuščajo prav dolgih skokov. Poljak je tako nakazal, da bi morali za pritegnitev pozornosti večjega števila gledalcev nekaj narediti tudi v tej smeri.