Glavni trener poljske reprezentance Thomas Thurnbichler je danes naznanil peterico, ki bo državo zastopala na prvi postaji nove zimske sezone v smučarskih skokih. Ta skakalce in skakalke čaka v Lillehammerju, kjer se bo vse skupaj začelo 22. novembra z mešano ekipno tekmo, nato pa tako moške kot ženske čakata še dve posamični tekmi.

Na teh ne bo poljskega veterana smučarskih skokov Piotra Zyle, so sporočili iz poljske smučarske zveze. Thurnbichler bo računal na Dawida Kubackega, Kamila Stocha, Pawla Waska, Aleksandra Zniszczola in Macieja Kota, ki je sicer član B-reprezentance, so zapisali pri skijumping.pl.

To bo prvi začetek sezone brez Zyle po zimi 2010/2011. 37-letniku je v pripravljalnem obdobju delo oteževala poškodba kolena, tako da je prestal operativni poseg, ki ga je za nekaj časa oddaljil od skakalnic. Na te se je vrnil konec septembra, a na vrnitev v svetovni pokal bo moral še počakati.