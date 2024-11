Nika Prevc ne želi, da bi jo visoka pričakovanja udarila

Nova sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih je pred vrati. Skakalke in skakalci jo bodo začeli v petek v Lillehammerju, kjer bo eno glavnih slovenskih orožij branilka globusa Nika Prevc, ki pred skandinavskim uvodom pravi: "Pričakovanja imam raje malo nižja, da me ne bi kam udarilo. Moram pa reči, da vseeno niso preveč nizka."

Odštevanja do nove zimske sezone svetovnega pokala je skoraj konec, vse skupaj se bo začelo s petkovo tekmo mešanih ekip (16.15) v Lillehammerju. V soboto in nedeljo sledita še po dve individualni preizkušnji v obeh konkurencah.

V ženski bo kristalni globus branila Nika Prevc, ki je bila deset dni pred začetkom tekmovalnega obdobja v najboljši formi v slovenskem taboru.

Najstnica pravi, da s spremembami, ki so konstanta vsake sezone, ni imela pretiranih težav, še največ jih je bilo "s konstantnostjo mojih skokov oziroma vpeljevanjem dobrih skokov s treninga na tekmo".

Med cilji je tudi velika snežinka s članskega svetovnega prvenstva, ki je v svoji zbirki lovorik še nima. Foto: Aleš Fevžer

V Lillehammerju bo videla, kje je, upa tudi na priložnost za veliko snežinko

Devetnajstletnica se na novinarski konferenci razumljivo ni mogla izogniti vprašanjem o obrambi globusa in glavnih ciljih, proti katerim pogleduje to zimo.

"Pričakovanja imam raje malo nižja, da me ne bi kam udarilo. Moram pa reči, da vseeno niso preveč nizka. Delala bom vse v smeri obrambe naslova, a treba je počakati na začetni del sezone, potem pa bom tudi sama videla, ali je to dosegljivo. Med cilji je tudi svetovno prvenstvo. Nimam še nobene velike snežinke, upam, da se mi to sezono ponudi kakšna priložnost zanjo," pravi Prevc in dodaja: "Z opremo sem zelo zadovoljna, s formo pa tudi, ker sem se vse poletje trudila, da bi jo stopnjevala. Trenutno lahko rečem, da gre, bom pa v Lillehammerju videla, kje sem."

Nika Vodan si za uvod v sezono ne bo nalagala rezultatskega bremena. Foto: Aleš Fevžer

"Morda bi sama še malo podaljšala pripravljalno obdobje"

Če zmagovalka lanske sezone komaj čaka, da se vse skupaj začne, pa njena soimenjakinja Nika Vodan (prej Križnar) ne bi imela nič proti, če bi se začetek malo zamaknil.

"Morda bi sama še malo podaljšala pripravljalno obdobje, da bi lahko imela še nekaj časa, da sestavim prave občutke, po drugi strani pa si želim, da se čim prej začne, saj je ena od naših tekmovalk pripravljena vrhunsko. Upam, da Niki uspe. Na nekaterih tekmah jo je trema vrgla iz tira, zato upam, da ohrani mirno kri in zaupa svojim občutkom s treningov, na katerih je kazala vrhunske skoke na visoki ravni. Upam, da bo to še ena sezona, v kateri bo lahko blestela."

Glavni cilj je svetovno prvenstvo

O svoji pripravljenosti je pretekli teden dejala, da ni na želeni ravni, a upa, da bo to ujela na vrhuncu sezone, svetovnem prvenstvu v Trondheimu, ki bo konec februarja in v začetku marca.

"Ponavadi je pri meni delovalo, če sem bila malo bolj sproščena, kot pa če sem si zadala previsoke cilje. Poskušam imeti mirno kri in uživati." Foto: Guliverimage

"V telovadnici stvari štimajo, sem ena izmed najmočnejših v ekipi, kar zadeva skoke oziroma skakanje na skakalnici, mi pa kar veliko še manjka. Malo sem razočarana s svojo pripravljenostjo, tako da v prvi del sezone ne grem z visokimi pričakovanji. Ne bom se obremenjevala z uvrstitvijo, pač pa bom poskušala graditi svoje skoke skozi sezono. Ponavadi je pri meni bolj delovalo, če sem bila malo bolj sproščena, kot pa če sem si zadala previsoke cilje. Poskušam imeti mirno kri in uživati. Moj vrhunec, upam, da bo na svetovnem prvenstvu. Mislim, da je dovolj časa, da do takrat še naredim tisto, kar mi trenutno manjka," se nadeja 24-letnica in dodaja: "Zaupati moramo v opremo, je pa večinoma vse v nogah in glavi. Celoten skok je sestavljen iz mojih občutkov, tako da bo treba graditi predvsem na tem in ne toliko kazati na opremo. Ta je samo pika na i."

Ob obeh Nikah bo glavni trener ženske A-reprezentance Jurij Tepeš na Norveškem računal še na Emo Klinec, Tino Erzar, Katro Komar in Tajo Bodlaj.