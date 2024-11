Dve zmagi in eno drugo mesto na posamičnih tekmah ter zlata ekipna medalja na svetovnem prvenstvu v poletih na Kulmu so osrednji vrhunci Lovra Kosa v pretekli zimi, v kateri je naredil velik preskok med najboljše v skakalni srenji. Na koncu je osvojil deveto mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala in na najboljši mogoč način opozoril nase.

Pred njim in skakalci se počasi odpirajo vrata nove sezone. Ta konec tedna se bo v Lillehammerju začelo več kot štirimesečno popotovanje. Njegova forma še ni takšna, kot bi si želel, a upa, da bo prišlo do takšnega preobrata kot v pretekli sezoni, v kateri je zablestel v polnem sijaju.

Na novinarski konferenci se je glavnemu trenerju Robertu Hrgoti smejalo, ko ste prišli do besede. Kaj točno je bilo v ozadju?

Šalila sva se in me je spraševal, kdaj bom začel dobro skakati. Pa mu nisem znal točno povedati in sem rekel neumen datum.

V pretekli sezoni se je med drugim veselil dveh posamičnih zmag v Lake Placidu in Lahtiju. Foto: Guliverimage

Kaj se sploh dogaja, da forma pred začetkom sezone ni prava?

Malce iščem sebe na skakalnici. Gre na bolje. Kot lani se stopnjuje forma. Bolj ko se sezona približuje, bolje je. Bomo videli, kako bo na prvih tekmah.

Kaj vam gre in kaj ne?

Dejansko se sestavlja vse, kot pričakujemo, da se mora. Lahko bi se začelo odvijati kakšen mesec prej.

Ali imate kakšne skrbi?

Povsem nobenih, ker je bilo lani enako. Miren sem. Verjamem v to, kar delamo. Če bo takšna sezona kot lani, bom navdušen. Če bo boljša, bom še bolj. Če bo slabša, pa v karieri pridejo tudi takšne sezone.

Foto: Reuters

Ali ste poleti imeli kakšne rezultatske cilje, ki so vas gnali?

Ko začneš delati, si zastaviš cilje, vendar se nisem želel osredotočiti na rezultatske cilje. Bolj na skoke. Da bi bili konstantnejši kot lansko leto. Z lepimi tehničnimi skoki pridejo tudi rezultati.

Dejali ste, da poleti niste bili v takšni formi, kot bi si želeli. Ko gledate nazaj, kaj bi morali narediti drugače, da bi vendarle bili?

Težko je reči. Če bi gledal za nazaj letošnje poletje, bi bilo dobrodošlo, da bi se manj obremenjeval. Da se ne obremenjujem, če mi ne gre ali ker so ostali boljši. Enostavno se je treba umiriti in gledati nase, kar sem zdaj začel delati.

Pri skokih se je zelo težko umiriti, a je to vendarle ključnega pomena.

Jasno, da je. Zlasti, če imaš v ekipi Anžeta Laniška. Misliš, da dobro skačeš, potem pa pride on na trening in gre s štirih ramp nižje daleč. In si mislim: "Kaj za vraga jaz delam?"

Foto: Guliverimage

Ampak v primerjavi z lanskim letom ste približno na istem?

Tu nekje sem. Morda skačem celo malce lepše kot lani. A to nič ne pomeni. Tekme bodo pokazale, kje smo. Ne bom govoril zase. Če gledam za druge fante, lahko rečem, da so Slovenci na zelo visoki ravni.

Ali je pri vas zima tisti sprožilec, ki vas spravi v boljšo formo in ste bolj osredotočeni na vse?

Rekel bi, da vse, kar smo delali poleti, pride za mano malce kasneje. Potrebujem nekoliko več časa, da pridem v ritem. Okoli novoletne turneje začnem malce bolje skakati. Upam, da bo tudi letos tako.