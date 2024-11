Domen Prevc dobil pospešek

Vse bližje in bližje je nova sezona, nov začetek za smučarske skakalce. Dolgo pripravljalno obdobje se je zaključilo, slovenski skakalec Domen Prevc pa je pravi čas ujel formo in je optimističen pred uvodom v Lillehammerju, kjer se bodo skakalna kolesja nove sezone začela vrteti prihodnji konec tedna. V intervjuju za Sportal je spregovoril o tem, da v slovenski reprezentanci vlada pozitivno vzdušje, da je zadovoljen z opravljenim delom, povedal je, kaj si misli glede novih pravil o dresih in o odsotnosti brata Petra Prevca, ki je letos zaključil kariero.

Na novinarski konferenci smo lahko videli, da med fanti v reprezentanci vlada zelo sproščeno vzdušje. Ali to pozitivno vpliva na treninge in pripravo na tekme?

Zdaj smo res radi skupaj, radi preživljamo čas skupaj in se imamo dobro. Pomagamo si, se šalimo, dražimo drug drugega in povemo, ali kdo kje kaj zamoči. Na ta način vsi gradimo formo. Rekel bi, da je na dolgi rok to edini način, kako ostati dobre volje.

Zaradi tega bolje trenirate?

Ja, morda res, saj je na podlagi prejšnjih let, rezultatov in trenutne forme nekako lažje. Z dobro voljo gremo v sezono. Če so skoki dobri, če vidiš, da si zraven in da je forma dobra, potem greš brez skrbi naprej, v Lillehammer na prve tekme. Seveda, če kaj ne deluje popolnoma, če ni na želeni ravni, te malo skrbi. A glede na to, da imamo vsi kar visoko raven forme in vidimo, kje so druge reprezentance, lahko gremo mirno in zadovoljno na prvo tekmo.

Foto: www.alesfevzer.com

Gotovo je dobrodošlo, da ste na zadnjih tekmah videli, kje trenutno ste. Timi Zajc je na primer dobro skakal na zadnji postaji poletnega grand prixa. Koliko vam pomaga, da imate znotraj ekipe enega ali dva skakalca, s katerima se lahko primerjate? Da veste, kje ste v svetovnem merilu?

Po eni strani to pomaga, po drugi strani pa je pomembna tudi primerjava z drugimi reprezentancami, ki trenutno trenirajo. Vidiš, kje so rezerve, ki jih ima vsak posameznik – tehnične ali fizične. Morda kdo še ni povsem pripravljen ali nosi še dres za trening. Potem si rečeš, da so to vse dobrodošle rezerve, ki nato dajo plus na tekmah.

Dolg premor je bil – od konca aprila do zdaj. Ali je šlo vse po vaših pričakovanjih?

Prvi del priprav je bil pod pričakovanji, zadnjih 14 dni pa nad pričakovanji, tako da se je nekako zgladilo. Zdi se, da gre v pravo smer, morda celo bolje. Občutek imam, da sem ravno zadnji teden v pripravah dobil pospešek za prvi del sezone.

Foto: STA

Ali vas rezultati na zadnji tekmi poletnega grand prixa v Klingenthalu, ki niso bili na najvišji ravni, saj niste osvojili točk, kaj bremenijo?

Nekateri so bili nadpovprečni, drugi podpovprečni. Klingenthal je bil klasično vetroven. Teden prej sem prav tako nastopil v Klingenthalu, na celinskem pokalu, bilo je prav tako klasično vetrovno, pa se mi je izšlo. Poletje ni bilo negativno, le rezultatsko nisem bil tam, kjer sem želel. Raven je bila prava. V zimo grem s pravo ravnjo skakanja in se že veselim prve tekme.

Kako so uspeli treningi na ledeni smučini v Nemčiji? Kaj so vam prinesli?

Ledena smučina res prinaša prave občutke. Na neki način je povsem drugačen občutek kot na keramični smučini. Nekoliko je podobno, a po drugi strani meni veliko bolj enostavno. Na ledeni smučini se počutim bolj domače. Ni zaviranja v mizo, veliko lepše steče. Ni nihanj, kot jih občutim na keramiki. Tako lažje najdem prave linije, se pobiram in iščem pravo formo, zato mi je zelo všeč.

Foto: www.alesfevzer.com

S kakšnim občutki greste v sezono? Primerjavo s fanti iz ekipe imate.

Z dobrimi (smeh, op. a.). Zadnji skoki, zadnji treningi so res obetavni. Če bom na prvih tekmah skakal okoli 20. mesta in bom zraven užival, bom zadovoljen. Od tam bomo šli naprej. Na prvih tekmah bomo šli z rezervo, kar zadeva opremo, drese, kilograme – zagotovo sem še kakšen kilogram čez. Skozi sezono se bo prihajalo na pravo raven. V preteklosti se je izkazalo, da ni bilo najbolje, da si že na prvih tekmah pokazal vse. Konstanten je treba biti na dolgi rok, da v drugi del prideš s pravo formo.

Kaj pa pravilo o dresih? Le enega boste lahko uporabili na tekmo, deset v celotni zimi. Se vam to zdi zapleteno?

Vsako leto se nekaj spreminja, vedno dodajajo nove stvari, za katere menijo, da so pravilne. Imamo vsak svoj pogled na to, a konec koncev je tako kot v vsakem športu – prilagoditi se moraš pravilom, ki so za vse ista. Prej ko to sprejmeš in se s tem sprijazniš, lažje ti je.

Pred vami je zelo natrpana zima od novembra do konca marca. Ali gledate posamezne postojanke ali se ne obremenjujete s prihodnostjo?

Če sem iskren, ne načrtujem prav posebnih priprav za katerokoli postojanko. Iz preteklih izkušenj pa vem, katera naprava mi je bolj všeč – zaradi ambienta in drugih dejavnikov, ki mi ugajajo. Namenoma pa ne iščem prednosti, saj si želim celotno sezono dobro skakati na vseh tekmah. Foto: Reuters

Kako vam je všeč Lillehammer, ki bo prva postojanka?

Lillehammer mi je bil vedno všeč, še posebej za začetek sezone. Skakalnica je enostavna, organizatorji se znajdejo, ne zapletajo. Celoten sistem je zelo primeren za prve tekme.

Za konec – kako doživljate reprezentanco brez svojega brata Petra, ki se je letos upokojil?

Precej podobno je. Ne bi rekel, da kogarkoli prav pogrešam. Zdi se mi, da je Peter vesel tam, kjer je zdaj. In tako je prav.