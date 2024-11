Smučarske skakalke in skakalce le še nekaj dni loči od nove sezone svetovnega pokala. Odprli ga bodo s tekmami na veliki napravi v Lillehammerju, kjer bo izkušenejši del ženske ekipe zastopala Ema Klinec, ki je jeseni dobila svojo resnično pravljico. Kako doživlja zadnje trenutke pred novo zimo, kje je s formo, kako zadovoljna je z opremo?

Smučarska skakalka Ema Klinec se je jeseni pridružila nekaterim slovenskim športnikom (Tina Maze, Goran Dragić, Anže Kopitar, Primož Roglič, Janja Garnbret) in dobila svojo resnično pravljico z naslovom Deklica, ki je poletela z mirom. Kot pravi, prav veliko pri ustvarjanju ni sodelovala, ji je bil pa končni izdelek zelo všeč.

"Lepo je imeti nekaj takega. Všeč mi je, da so prepoznali določene stvari in jih prelili na papir. Hvaležna sem za to. Prav veliko nisem bila vpletena pri nastajanju, čeprav je videti, kot da sem bila. Ko sem dobila v vpogled, nisem imela kaj dodati, zadovoljna sem bila," pravi 26-letnica, ki pa je za razliko od pravljice ogromno pozornosti namenila pripravi na novo sezono svetovnega pokala. Ta se bo v petek, 22. novembra, začela v Lillehammerju.

Malenkosti, ki prinašajo razliko

"Prizorišče mi je zelo všeč, tudi skakalnica, sploh ker ni več srednje skakalnice, tako da grem res z veseljem tja," se veseli poti v Skandinavijo, še prej pa bo v prihodnjih dneh poskušala izpiliti manjše stvari, ki, ko gre zares, lahko pomenijo veliko.

"Primerjati se na treningih ni ravno pametno, saj nikoli ne veš, s kakšno opremo kdo skače in v kateri fazi treninga je, ali je utrujen ali spočit." Foto: Guliverimage

"V zadnjem času je bilo treba stabilizirati skoke, zdaj pa se lahko posvetim še malenkostim, ki prinašajo razliko. Velikokrat sem bila v tem času že v top formi, pa potem na tekmi nisem pokazala najboljših skokov, tako da osebno še vedno mislim, da je stanje trenutno dobro. Vemo, da se na tekmi lahko zgodi marsikaj – ne glede na treninge."

Primerjave na treningih vzame z rezervo

Slovenke so največ vpogleda, kje so v primerjavi s konkurenco, dobile na treningih s severnimi sosedami, a Klinec tem ne daje prevelikega poudarka, saj ni nujno, da kažejo najbolj realno sliko.

"Z Avstrijkami smo res imele primerjavo. Je pa tako, da se na treningih ni ravno pametno primerjati, saj nikoli ne veš, s kakšno opremo kdo skače in v kateri fazi treninga je, ali je utrujen ali spočit. Tako kot oni za nas ne vedo."

Z opremo, znova bo skakala na Slatnarjevih smučeh, je zadovoljna. Foto: Aleš Fevžer

Z dvema dresoma je zadovoljna

Po zadnji sezoni je zamenjala opremljevalca smuči in bo znova skakala na Slatnarjevih smučeh. Z opremo, ki se je znova spremenila, pa tudi omejitvijo števila dresov je trenutno zadovoljna. "Po Klingenthalu sem bila kar precej jezna glede tega, potem smo stvari res popravili in zdaj sem z vsem zadovoljna. Dva dresa sta mi 'zašpilala', dobila sem tudi že zimske smuči, jih testirala, tako da sem s tega vidika mirna. Glede števila dresov je najpomembnejše, da dobiš dres, ki mu zaupaš. Če je tako, potem niti ni toliko pomembno, koliko jih lahko imaš."

Veseli se Lillehammerja, kjer ne bodo več skakale na srednji skakalnici, pač pa jih čakajo tekme na veliki skakalnici HS140. Foto: Boštjan Podlogar/STA

Konec prihodnjega tedna štart v Skandinaviji

Vrhunec letošnje sezone bo svetovno nordijsko prvenstvo, s katerih se je že vračala s snežinkami. Tokrat po v Trondheimu med 26. februarjem in 9. marcem.

Svetovni pokal se bo prav tako začel na Norveškem, kjer bo prvi dan na sporedu mešana ekipna tekma, nato pa skakalke in skakalce čakata dve posamični tekmi. Ob Klinec bodo slovenske barve v ženski konkurenci zastopale tudi branilka globusa Nika Prevc, Nika Vodan, Tina Erzar, Taja Bodlaj in Katra Komar.