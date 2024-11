Le še en dan je do začetka nove sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih. Tako skakalke kot skakalci jo bodo odprli v Lillehammerju, kar se bo zgodilo prvič v zgodovini. V petek ob 16.15 bo tekma mešanih ekip, v soboto in nedeljo pa sledita še dve posamični preizkušnji v obeh konkurencah. V ženski bo globus prvič branila Nika Prevc, v moški pa bo velikega tretjič branil Stefan Kraft, malega v poletih pa njegov rojak Daniel Huber, ki bo zaradi poškodbe kolena izpustil začetek . Ta bo dal prve zimske tekmovalne odgovore o pripravljenosti. To bo prva sezona po skoraj desetletju in pol brez Petra Prevca, ki je marca v Planici na veličasten način končal bogato kariero.

Norveški Lillehammer je prizorišče odprtja 46. sezone svetovnega pokala za skakalce in 14. za skakalke. Zaradi visokih temperatur in nič kaj zimskih razmer v preteklem tednu se je sploh prvič v zgodovini zgodilo, da so celotno skakalnico HS140 prekrili z lani ustvarjenim umetnim snegom.

"Celotne skakalnice še nikoli nismo zasuli s starim snegom," je za NRK dejal vodja dogodkov v olimpijskem parku Mikko Kokslien. Običajno bi jo zasnežili s snežnimi topovi s tal, a tokrat jim temperature tega niso dovoljevale, tako da so se zatekli k lanski zalogi umetnega snega, ki so jo shranili pod stadionom Birkebeiner.

Na veliki napravi Lysgårdsbakken, ki bo sploh prvič gostilo tako moški kot ženski uvod, bodo med petkom in nedeljo izpeljali pet tekem. Najprej tekmo mešanih ekip, nato še štiri posamične.

Stefan Kraft bo napadal že četrti veliki globus. Foto: Guliverimage

Kraft brani veliki globus, Kobajaši orla, slovo Prevca

V moški konkurenci je v zadnji sezoni tretji veliki globus osvojil avstrijski šampion Stefan Kraft, z zajetno prednostjo skoraj 460 točk pred Japoncem Rjojujem Kobajašijem, najboljšo trojico pa je zaokrožil Nemec Andreas Wellinger.

Najvišje od Slovencev je končal sveži upokojenec Peter Prevc na petem mestu, ki je marca v Planici slavil 24. posamično zmago svetovnega pokala. Slovenska falanga se bo morala v prihodnje znajti brez dolgoletnega šampiona.

Peter Prevc se je marca v Planici takole poslovil od aktivne kariere. Foto: Anže Malovrh/STA

Mali kristalni globus za skupno zmago v poletih bo branil Avstrijec Daniel Huber, ki je na letalnicah zbral tri točke več od Krafta. Zlatega orla pa bo na prvem vrhuncu sezone poskušal ubraniti Kobajaši. Do zdaj sta to prestižno lovoriko osvojila dva Slovenca, Peter Prevc in Primož Peterka.

Začetek in SP na Norveškem, zaključek v Planici

Skakalci se bodo po Lillehammerju odpravili v Ruko, sledijo Wisla, Titisee-Neustadt, Engelberg, nato pa bo že čas za tradicionalno novoletno turnejo in prvi vrhunec. Ta se bo 29. decembra začela v Oberstdorfu, končala pa 6. januarja v Bischofshofnu.

Rjoju Kobajaši je januarja osvojil tretjega zlatega orla. Kdo ga bo tokrat? Foto: Guliverimage

Prvi poleti v sezoni bodo 25. januarja v Oberstdorfu, vrhunec sezone pa bo svetovno prvenstvo v Trondheimu. Moški del se bo tam med 2. in 8. marcem boril na štirih tekmah, na posamični na manjši in veliki skakalnici, na tekmi mešanih ekip in na ekipni tekmi na veliki skakalnici. Timi Zajc bo tam branil naslov iz Planice 2023, slovenska ekipa pa zlato z ekipne moške tekme. Timi Zajc se je na zadnjem svetovnem prvenstvu takole veselil zlate kolajne. Branil jo bo marca prihodnje leto v Trondheimu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Po koncu SP bodo ostali v Skandinaviji na norveški turneji, zaključek pa bo tradicionalno v Planici, in sicer med 28. in 30. marcem prihodnje leto.

Glavni trener Robert Hrgota bo na uvodni dve postojanki svetovnega pokala odpeljal Zajca, Anžeta Laniška, Domna Prevca, Lovra Kosa in Žaka Mogela. "Všeč mi je, da je raven skakanja pri fantih ta čas precej konstantna, zimo smo pričakali nekje tam, kot sem si želel. Fantje so lahko mirni in zadovoljni z opravljenim," je teden pred odhodom na Norveško dejal selektor.

Nekaj dilem glede sprememb Glavne spremembe so glede smučarskih dresov ter sodniškega vrednotenja doskoka v telemark. Foto: Vid Ponikvar Kot se je že velikokrat izkazalo, so edina stalnica v smučarskih skokih spremembe. Glavne so glede smučarskih dresov ter sodniškega vrednotenja doskoka v telemark. Posamezne dele kombinezonov bodo po novem namreč označevali s senzorji. Glavni namen spremembe je zmanjšanje števila dresov na posameznega tekmovalca v sezoni. Po novem pravilniku morajo biti vsi dresi ustrezno označeni, zaradi česar jih mora nadzornik Fisa odobriti že pred tekmo. Vseeno skakalce po tekmah čaka še eno preverjanje opreme. Vsak dres bo dobil posebne računalniške čipe, ki jih bodo dodali na predvideno mesto dresa, pri moških jih bo sedem, pri ženskah pa pet. Vse drese tekmovalcev bodo tudi vnesli v enotno bazo podatkov. V primeru uničenja dela dresa ga lahko tekmovalci zamenjajo in na novo označijo s senzorji, vendar mora vsako spremembo odobriti nadzornik Fisa. V obeh slovenskih taborih glede sprememb ne pričakujejo težav, vendar priznavajo, da nekaj dilem ostaja. Kot je dejal Hrgota, vsako leto dobijo neke novosti, ideje, ki jih morajo potem skakalci v praksi udejanjiti. "Ponavadi so prve tekme tiste, ki prinesejo odgovore, kako je z opremo, kakšna bo doslednost pri preverjanju in potem iz tega izhajaš. Mislim, da imamo vse kljukice glede opreme, tekma pa bo pokazala, ali je to res." Vir: STA

Na mestu selektorja ženske A-reprezentance je Jurij Tepeš nasledil Zorana Zupančiča. Foto: Aleš Fevžer

Brez rezultatskega pritiska na dekleta

V ženski konkurenci bo pod težo bremena kristalnega globusa Nika Prevc, ki je v zadnji sezoni za slabih 150 točk prehitela najbližjo zasledovalko Evo Pinkelnig. Devetnajstletnica je po besedah slovenskega tabora najbolje pripravljena med varovankami, ki jih bo po novem vodil Jurij Tepeš.

"Lažje je napadati kot braniti skupno zmago, a delala bom vse v smeri, da mi to uspe. Nimam pa še velike snežinke, tako da upam, da se mi to sezono nasmehne kakšna priložnost zanjo," pred začetkom sezone o ciljih pravi najstnica, novi glavni trener pa svojih skakalk ne želi javno izpostavljati rezultatskim pritiskom: "Rezultatski pritisk zagotovo je, a dokler je samo na meni, me to veseli. Upam, da ga dekleta ne bodo preveč čutila. To je tudi razlog, zaradi katerega ne želim govoriti o rezultatskih ciljih."

Foto: Aleš Fevžer

V Lillehammerju bo ob branilki naslova računal na Niko Vodan, katere glavni cilj bo svetovno prvenstvo, Emo Klinec, Katro Komar, Tajo Bodlaj in 16-letno Tino Erzar, ki bo sezono prvič odprla na uvodni postaji svetovnega pokala.

Tokrat tudi na Kitajsko, na Ljubno pa sredi februarja, nato SP

Skakalke bodo imele po Lillehammerju tritedenski premor, nato se bodo prvič po olimpijskih igrah in Pekingu 2022 vrnile na Kitajsko, natančneje v Zhangjiakou. Sledil bo program v Engelbergu, nato pa turneja dveh večerov v Garmisch-Partenkirchnu (31. december) in Oberstdorfu (1. januar).

Svetovni pokal bo na Ljubnem ob Savinji sredi februarja. Foto: www.alesfevzer.com

Svetovni pokal bo v Slovenijo na Ljubno ob Savinji tokrat prišel 15. in 16. februarja, zadnja postaja pred svetovnim nordijskim prvenstvom bo Hinzenbach, za snežinke pa se bodo skakalke merile na treh tekmah med 28. februarjem in 7. marcem v Trondheimu. Zatem sledi norveška turneja, finale sezone pa bo 20. in 21. marca v Lahtiju.

Koledar svetovnega pokala v smučarskih skokih za sezono 2024/25 (moški): DATUM KRAJ TEKMA

22. november Lillehammer (Nor) mešane ekipe/nočna (140 m)

23. november Lillehammer (Nor) nočna (140 m)

24. november Lillehammer (Nor) nočna (140 m)

30. november Ruka (Fin) nočna (142 m)

1. december Ruka (Fin) nočna (142 m)

7. december Wisla (Pol) nočna (132 m)

8. december Wisla (Pol) nočna (132 m)

13. december Titisee-Neustadt (Nem) superekipno/nočna (142 m)

14. december Titisee-Neustadt (Nem) nočna (142 m)

15. december Titisee-Neustadt (Nem) nočna (142 m)

21. december Engelberg (Švi) nočna (140 m)

22. december Engelberg (Švi) nočna (140 m)

--------------------------------------------------------------------

- novoletna turneja:

29. december Oberstdorf (Nem) nočna (137 m)

1. januar 2024 Garmisch-Pa. (Nem) (142 m)

4. januar Innsbruck (Avt) (128 m)

6. januar Bischofshofen (Avt) nočna (142 m)

--------------------------------------------------------------------

11. januar Val di Fiemme (Ita) nočna (143 m)

12. januar Val di Fiemme (Ita) superekipno (143 m)

18. januar Zakopane (Pol) ekipno/nočna (140 m)

19. januar Zakopane (Pol) nočna (140 m)

25. januar Oberstdorf (Nem) nočna (235 m)

26. januar Oberstdorf (Nem) nočna (235 m)

31. januar Willingen (Nem) mešane ekipe/nočna (147 m)

1. februar Willingen (Nem) nočna (147 m)

2. februar Willingen (Nem) nočna (147 m)

8. februar Lake Placid (ZDA) nočna (128 m)

8. februar Lake Placid (ZDA) mešane ekipe/nočna (128 m)

9. februar Lake Placid (ZDA) nočna (128 m)

15. februar Sapporo (Jap) nočna (137 m)

16. februar Sapporo (Jap) (137 m)

22. februar ?

23. februar ?

--------------------------------------------------------------------

- svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju:

2. marec Trondheim (Nor) (105 m)

5. marec Trondheim (Nor) mešane ekipe (138 m)

6. marec Trondheim (Nor) ekipno (138 m)

8. Marec Trondheim (Nor) (138 m)

--------------------------------------------------------------------

- norveška turneja:

13. marec Oslo (Nor) nočna (134 m)

15. marec Vikersund (Nor) nočna (240 m)

16. marec Vikersund (Nor) nočna (240 m)

--------------------------------------------------------------------

22. marec Lahti (Fin) nočna (130 m)

23. marec Lahti (Fin) superekipno/nočna (130 m)

--------------------------------------------------------------------

- finale sezone 2024/25 v Planici:

28. marec Planica (Slo) (240 m)

29. marec Planica (Slo) ekipno (240 m)

30. marec Planica (Slo) finale sezone (240 m) Vir: STA