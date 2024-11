Nika Prevc boljša tudi od skakalcev, a Slovenija brez stopničk

V Lillehammerju se je s tekmo mešanih ekip začela nova sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih. Slovenija v postavi Ema Klinec, Timi Zajc, Nika Prevc in Anže Lanišek je s 1.065,9 točke končala na četrtem mestu. Sploh prvič je tekmo mešanih ekip dobila Nemčija (1.097,4 točke), druga je bila Norveška (1.075,1) in tretja Avstrija (1.065,9). Nika Prevc je bila s 304,7 točke najboljša med vsemi, torej tudi boljša od vseh skakalcev. Pristala je pri 138 in 139,5 metra. Izjemna napoved za sobotno posamično tekmo.

Po prvi skupini tekmovalk je vodila Nemčija (Selina Freitag je skočila 128,5 metra), Slovenija je bila s skokom Eme Klinec, dolgim 118 metrov, na četrtem mestu (18 točk zaostanka). Nato je za Slovenijo skakal Timi Zajc, a z daljavo 117,5 metra ni bil zadovoljen. Slovenija je ostala četrta, a že 24 točk za tretjo Nemčijo, še nekaj točk več pa sta imeli druga Norveška in prva Avstrija. S 132 metri je najdlje skočil Norvežan Kristoffer Eriksen Sundal.

Anže Lanišek je v prvi seriji pristal pri 125,5 metra. Foto: Guliverimage Je pa v tretji skupini navdušila najbolje pripravljena skakalka začetka sezone – Nika Prevc. Le za tri metre in pol je zaostala za ženskim rekordom skakalnice. V težkih vetrovnih razmerah je pristala pri 138 metrih! Tako je Slovenija napredovala na tretje mesto, osem točk pred Avstrijo. Tri točke pred slovensko ekipo je bila norveška in osem nemška. In začel se je četveroboj za zmago. V četrti skupini je Anže Lanišek zaradi premočnega vetra kar nekaj časa čakal na svoj skok, nato pa pristal pri 125,5 metra. Slovenija je s 519,2 točke po prvi seriji zasedala četrto mesto. Vodila je Nemčija (551,2 točke), druga je bila Norveška (547,7) in tretja Avstrija (528,5).

Ema Klinec Foto: www.alesfevzer.com V finalu najboljše osmerice mešanih ekip je Ema Klinec skočila dlje kot v prvi seriji, 124,5 metra, a je bila Slovenija že 20 točk za tretjo Avstrijo. Vodila je Nemčija pred Norveško. Tudi Zajc je bil v finalu nekaj boljši, a še ne v svoji pravi formi (122,5 m). Po treh četrtinah tekme tako Sloveniji ni kazalo prav dobro za uvrstitev na stopničke. Bila je že 38 točk za tretjo Avstrijo. Po skokih Lise Eder (131 m) in Daniela Tschofeniga (130 m) se je Avstrija vrnila v boj za zmago, saj so bile prve tri reprezentance v razmaku vsega 11 točk (prva Nemčija, druga Norveška).

Nika Prevc je svoje delo še enkrat opravila izvrstno, bila je še daljša, 139,5, torej samo še dva metra za ženskim rekordom (Maren Lundby, 141,5 m). Skupaj je z obema skokoma zbrala 304,7 točke, največ med vsemi, torej tudi več od vseh skakalcev. A je zaostanek za prvo trojico lahko samo zmanjšala na 14 točk. S skokom, dolgim 119,5 metra, ga je spet nekaj povečal Lanišek. Slovenija je tekmovanje na četrtem mestu končala s 1.065,9 točke. Sploh prvič je tekmo mešanih ekip dobila Nemčija (1.097,4 točke), druga je bila Norveška (1.075,1) in tretja Avstrija (1.065,9). V zadnji skupini je bil s 133,5 metra najdaljši Nemec Pius Paschke.

V soboto bo ob 12.30 ženska posamična tekma, ob 16.00 še moška.

Smučarski skoki, Lillehammer, mešana ekipna tekma:



1. Nemčija 1097,4 točke (Selina Freitag, Andreas Wellinger, Katharina Schmid, Pius Paschke)

2. Norveška 1075,1 (Anna Odine Stroem, Kristoffer Eriksen Sundal, Eirin Maria Kvandal, Marius Lindvik)

3. Avstrija 1065,9 (Lisa Eder, Daniel Tschofenig, Eva Pinkelnig, Jan Hörl)

4. Slovenija 1034,8 (Ema Klinec, Timi Zajc, Nika Prevc, Anže Lanišek)

5. Japonska 875,1

6. Finska 789,5

7. Poljska 780,3

8. Francija 778,7

Nika Prevc zablestela že na treningu

Nika Prevc Foto: Aleš Fevžer Nika Prevc, dobitnica velikega kristalnega globusa iz pretekle zime, je v prvi seriji treninga pristala pri 132,5 metra ter za točko in sedem desetink prehitela drugouvrščeno Avstrijko Jacqueline Seifreiedsberger. Prevc je bila najboljša tudi na drugem preizkusu skakalnice, ko je pristala pri 126,5 metra. Na drugem treningu je za 5,8 točke prehitela drugo Norvežanko Eirin Mario Kvandal. Ema Klinec je bila v obeh serijah treningov 14.

V moški konkurenci je bil na treningu najboljši Norvežan Kristoffer Eriksen Sundal, ki je pristal pri 139,5 in 141,5 metra. Od Slovencev je bil najbolje uvrščen Timi Zajc na 12. mestu (120,5 m in 128,5 m). Anže Lanišek je bil na 25. mestu (121,5 m in 122,5 m). Lovro Kos, Domen Prevc in Žak Mogel so bili 46., 51. in 63.

Kaj vse čaka skakalce letos?

Predolimpijska sezona za skakalce kot prvi vrhunec prinaša tradicionalno novoletno turnejo štirih prizorišč, nato konec februarja in v začetku marca sledi svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah v Trondheimu, pred velikim finalom od 28. do 30. marca v Planici – skakalke bodo letos sezono končale en konec tedna prej v Lahtiju – pa je na sporedu še norveška turneja.

Na SP slovensko reprezentanco čaka zahteven izziv: ponoviti dosežke z domačega prvenstva 2023 v Planici, kjer je Zajc postal svetovni prvak na Bloudkovi velikanki, pod prvo ekipno zlato kolajno v zgodovini pa so se podpisali Zajc, Lanišek, Žiga Jelar in Kos. Temu so dodali še bron na tekmi mešanih ekip skupaj z Niko Vodan in Emo Klinec.