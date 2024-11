Zmagovalka sezone svetovnega pokala 2022/23 in najbližja zasledovalka Nike Prevc v boju za kristalni globus lanske sezone Eva Pinkelnig je pri 36. letih pripravljena, da konec tedna skoči v novo tekmovalno obdobje na najvišji ravni. A ob tem ne skriva, da večkrat razmišlja o koncu kariere, ki bo najverjetneje prišel po olimpijskih igrah leta 2026.

"Čas beži, moja življenjska želja pa je, da bi imela družino in otroke," je skakalka iz Dornbirna dejala v pogovoru za Krone.at. "Cilj so olimpijske igre leta 2026, saj je bila kitajska izkušnja grozna. Končati kariero pred mojimi prijatelji in družino bi bila češnja na vrhu torte. Trenutno smo na pragu nove sezone in veselim se, kaj je pred nami. Sem zdrava, v formi, še vedno rada skačem in še vedno imam dovolj potenciala," so avstrijsko veteranko, ki so jo med kariero spremljale številne poškodbe, povzeli pri skijumping.pl.

V zadnji sezoni svetovnega pokala je končala na drugem mestu, slabih 150 točk za Niko Prevc. Foto: Boštjan Podlogar/STA

Eva Pinkelnig se je s skoki profesionalno začela ukvarjati precej pozno, pri 24 letih, največji uspeh pa dosegla v sezoni 2022/23, ko je osvojila kristalni globus. S svetovnih prvenstev ima štiri kolajne, vse srebrne, z olimpijskih iger še nobene. V Pekingu je bila pred dvema letoma šele 20.

Ob 36-letnici bodo na prvi postaji nove sezone svetovnega pokala ta konec tedna v Lillehammerju sodelovale še Jacqueline Seifriedsberger, Marita Kramer, Lisa Eder in Julia Muehlbacher.

Spored, Lillehammer Petek, 22. november

9.30 uradni trening, ženske

13.45 uradni trening, moški

16.15 tekma mešanih ekip Sobota, 23. november

11.00 kvalifikacije, ženske

12.30 posamična tekma, ženske

14.45 kvalifikacije, moški

16.00 posamična tekma, moški Nedelja, 24. november

11.00 kvalifikacije, ženske

12.30 posamična tekma, ženske

14.45 kvalifikacije, moški

16.00 posamična tekma, moški

Preberite še: