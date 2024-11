Za avstrijskega smučarskega skakalca Daniela Huberja se je sezona končala, še preden se je začela. Branilec malega kristalnega globusa je na prizorišču prve postaje svetovnega pokala v Lillehammerju začutil bolečine v kolenu in odpotoval v domovino, kjer je opravil zdravniške preglede. Ti so pokazali poškodbo hrustanca. Huberja v naslednjih dneh čaka operacija hrustanca in kolenskih vezi, tako da v tej sezoni ne bo skakal. Okrevanje naj bi trajalo pol leta.