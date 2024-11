Zmagovalec druge posamične tekme svetovnega pokala v Lillehammerju, ki je potekala v močnem sneženju, je Avstrijec Jan Hörl , drugi je bil sobotni zmagovalec in lastnik rumene majice Nemec Pius Paschke, tretji pa Daniel Tschofenig. Branilec kristalnega globusa Stefan Kraft je znova končal tik pod stopničkami. Do točk sta tokrat prišla dva Slovenca, Anže Lanišek je zasedel 15. mesto, Timi Zajc pa je bil 16. Lovro Kos in Žak Mogel sta bila prekratka za finale, Domen Prevc pa je bil v kvalifikacijah diskvalificiran. Svetovni pokal za skakalce se bo nadaljeval prihodnji konec tedna v Ruki.

Selektor moške reprezentance Robert Hrgota po koncu tekmovanja v Lillehammerju (vir videa: SZS):

Skakalci so opravili z uvodno postajo svetovnega pokala v Lillehammerju, kjer so po nedeljski tekmi lahko najbolj zadovoljni v avstrijskem taboru. Na prvih štirih mestih so končali trije Avstrijci. Kar jim ni uspelo v soboto, jim je tokrat, veselili so se prve zmage te sezone. Pod njo se je podpisal zmagovalec kvalifikacij Jan Hörl, ki je v hudi bitki za zmago v finalu z drugega mesta napredoval na vrh.

Jan Hörl je z odličnim finalnim skokom slavil v Lillehammerju. Foto: Guliverimage

Po polovici tekme je z daljavo prve serije 139 metrov vodil Stefan Kraft, pred Hörlom je imel le 0,6 točke prednosti, pred tretjim rojakom Danielom Tschofenigom 1,5 točke, pred četrtim Piusom Paschkejem pa 2,4 točke.

Hörl je v finalu skočil 139,5 metra in za 7,5 točke ugnal sobotnega zmagovalca Paschkeja, ki je preprečil trojne avstrijske stopničke. Nemški veteran je po zmagi in drugem mestu zadržal rumeno majico. Tretje mesto je v finalu zadržal v soboto drugi Tschofenig, ki je za prvim mestom zaostal 11,5 točke.

Tako kot v soboto pa se ni izšlo branilcu skupne zmage lanske sezone Kraftu, ki je v finalu znova nazadoval s prvega na četrto mesto in za 0,7 točke zgrešil zmagovalni oder.

Paschke ostaja v rumenem

34-letni Pius Paschke je v začetku sezone v odlični formi. Na drugo postajo svetovnega pokala bo odpotoval kot vodilni. Foto: Reuters

Po dveh tekmah je v vodstvu svetovnega pokala s 180 točkami Paschke. Hörl je drugi (145), Tschofenig tretji (140), Kraft četrti (100), na petem mestu pa je še en Avstrijec Maximiian Ortner (92). Med deseterico je od Slovencev le Lanišek na devetem mestu (56 točk).

Lanišek in Zajc drug za drugim

Glavni trener Slovencev Robert Hrgota je v finalu pospremil dva varovanca. Ob v soboto šestem Anžetu Lanišku se je do točk uspelo prebiti še Timiju Zajcu. Lanišek je po prvi seriji zasedal 12. mesto, v finalu pa zdrsnil na 15. Zajc je v finalu pridobil tri mesta in vknjižil točke za 16. mesto.

Kaj je po 15. mestu povedal Lanišek (vir videa: SZS):

Kaj je po 16. mestu povedal Timi Zajc (vir videa: SZS):

Hrgota: Timi svetla nedeljska točka, ta konec tedna smo imeli preveč težav "Ne moremo biti zadovoljni z Lillehammerjem. Svetla točka danes je bil Timi, ki je naredil dva zelo solidna skoka. Morda rezultat temu ni bil primeren, ampak s takim skakanjem lahko gradi na samozavesti. Z Anžetom sta lahko spet pri vrhu. Pri ostalih bo pa treba narediti korak naprej. Preveč težav smo imeli ta konec tedna, ne bi si smeli tega privoščiti. Na nas je, da dvignemo glave, se pripravimo za Kuusamo in tam pokažemo boljšo sliko," je po koncu prvega tekmovalnega konca tedna te zime v izjavi za Smučarsko zvezo Slovenije dejal selektor moške reprezentance Robert Hrgota.

Kos in Mogel brez finala, sledi selitev na Finsko

Na tekmi sta nastopila še Lovro Kos in Žak Mogel, a bosta morala na prve točke sezone še počakati. Mogel (112 metrov) je bil 37., Kos pa je po ponesrečenem nastopu in 96 metrih pristal na 48. mestu.

Karavana se po Lillehammerju seli v Ruko, kjer bosta prihodnjo soboto in nedeljo dve posamični preizkušnji. Žak Mogel je zasedel 37. mesto. Foto: Reuters

Izidi, Lillehammer, velika skakalnica: 1. Jan Hörl (Avt) 285,3 točke (137/139,5)

2. Pius Paschke (Nem) 277,8 (136,5/136)

3. Daniel Tschofenig (Avt) 273,8 (136,5/135)

4. Stefan Kraft (Avt) 273,1 (139/133,5)

5. Gregor Deschwanden (Švi) 259,7 (135/132)

6. Kristoffer Sundal (Nor) 252,3 (129/130)

...

15. Anže Lanišek (Slo) 237,7 (127,5/120)

16. Timi Zajc (Slo) 234 (126/124,5)

... - brez finala:

37. Žak Mogel (Slo), 48. Lovro Kos (Slo); - brez tekme:

Domen Prevc (Slo);

Svetovni pokal, skupno (2): 1. Pius Paschke (Nem) 180

2. Jan Hörl (Avt) 145

3. Daniel Tschofenig (Avt) 140

4. Stefan Kraft (Avt) 100

5. Maximilian Ortner (Avt) 92

6. Gregor Deschwanden (Švi) 77

...

9. Anže Lanišek (Slo) 56

22. Timi Zajc (Slo) 15

...