Na Finskem je zmagala narava

Moška skakalna karavana se mudi na drugi postaji nove sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih v Ruki, kjer pa ne gre vse po načrtih. Danes bi morali izpeljati kvalifikacije za sobotno posamično tekmo, a so jih zaradi premočnega vetra najprej večkrat premaknili na poznejšo uro, nato pa odpovedali in prestavili na soboto, ko bo vremenska napoved ugodnejša. Po novem programu bodo skakalci v soboto ob 15.30 opravili kvalifikacije, ob 17.00 pa sledi prva od dveh individualnih preizkušenj na skakalnici Rukatunturi (HS142).

Smučarski skakalci so se iz Lillehammerja preselili na Finsko, kjer jih v Ruki v soboto in nedeljo čakata dve posamični preizkušnji. Kvalifikacije za prvo individualno tekmo so bile predvidene danes, a jo je organizatorjem zagodel premočan veter, ki je onemogočil izvedbo trening skokov in posledično kvalifikacijskega dela.

Žirija je večkrat zasedala, prestavila trening na poznejšo uro, malo po 16. uri pa odpovedala petkov program in ga prestavila na soboto, ko je predvidena ugodnejša vremenska napoved. Kvalifikacije bodo tako v soboto ob 15.30, tekma sledi ob 17. uri.

Na Finskem skakalce čakata dve posamični tekmi. Foto: Guliverimage

Bodo Slovenci bolj prepričljivi?

V kvalifikacije je prijavljenih 63 tekmovalcev iz 17 držav, med njimi je tudi pet Slovencev, ki se po norveški postaji niso vračali domov, ampak so ostali na severu Evrope.

Robert Hrgota bo tako znova računal na Domna Prevca (številka 22), Žaka Mogela (24), Lovra Kosa (28), Timija Zajca (42) in Anžeta Laniška (55). V Lillehammerju sta točke osvojila le Lanišek (dvakrat) in Zajc (enkrat).

V rumeni majici vodilnega je na Finsko pripotoval nemški veteran Pius Pachke.

V nedeljo v Ruki sledi še ena posamična tekma.