Na uvodni tekmi smučarskih skokov v Lillehammerju smo bili priča neljubemu dogodku. Norvežana Kristofferja Eriksena Sundala je reklamni pano dobesedno potisnil z zaletne rampe, zato so na Mednarodni smučarski zvezi FIS sprejeli novo pravilo.

Med kvalifikacijami v Lillehammerju se je zgodil nenavaden prizor. Norvežan Kristoffer Eriksen Sundal se je še pripravljal na štartni rampi, ko ga je s premičnim štartnim sistemom, opremljenim z reklamnimi panoji, nenadoma potisnilo naprej.

Poglejte si nesrečen trenutek

😨 OH QUELLE IMAGE ! Kristoffer Eriksen Sundal percuté par le panneau publicitaire alors qu'il venait de s'installer sur la plateforme de départ ! Fort heureusement, le Norvégien s'est bien rattrapé et a réussi son saut 🙌 pic.twitter.com/EyWd7FKmkc — Eurosport France (@Eurosport_FR) November 23, 2024

Sundal je iz položaja potegnil največ, kar je lahko, in pristal pri 132 metrih, nato pa se povsem razumljivo pritožil organizatorjem. "To bi se lahko končalo zelo slabo, saj nisem mogel več nadzorovati vezi," je dejal. Werner Schuster, strokovnjak Eurosporta, je govoril celo o "smrtno nevarnem" položaju.

Na FIS so urgentno odzvali in uvedli novost. "Dosegli smo nov dogovor, da bom obveščen, ko bodo skakalci, zaletna rampa in reklamni pano pripravljeni," je za norveške medije NRK povedal Borek Sedlak, namestnik direktorja tekem, ki skakalcem prižiga zeleno luč za skok.

Tudi sam je obžaloval dogodek, v katerega je bil vpleten Norvežan: "Nisem mogel videti, da se reklamni pano še vedno premika, ker je bil prej zagozden. Sam sem sto metrov stran. Nemogoče je videti, da se kaj premika. Žal se to pri uporabi te tehnologije lahko zgodi. Uporabljamo jo že vrsto let, kaj takega pa se je zgodilo prvič."