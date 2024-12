Italijan ostro nad Slovence in Norvežane: Če tega ne razumejo, naj igrajo namizni tenis

"Težka tekma, rekel bom nesmiselna. Take stvari se ne bi smele dogajati. Vodstvo ni bilo kos nalogi," se je po nedeljski tekmi svetovnega pokala v Ruki pritoževal glavni trener slovenske moške skakalne reprezentance Robert Hrgota. "Bilo je noro, da so mi sploh dali znak za spust. Odgovorni se igrajo z zdravjem športnikov," je kritiko proti vodstvu tekmovanja usmeril tudi norveški šampion Robert Johansson, na kritike pa je nadvse ostro odgovoril vodja svetovnega pokala v smučarskih skokih Sandro Pertile.

"To je šport na prostem. Če se športniki s tem, da se razmere spreminjajo, ne morejo sprijazniti, naj zamenjajo šport in naj začnejo, recimo, igrati namizni tenis," je bil po kritikah, ki so letele nad vodstvo tekmovanja neposreden Sandro Pertille. Italijan je za norveško televizijo dodal še, da meni, da so težke besede, ki so letele na vodstvo tekmovanja bolj kot ne posledica frustracij, najglasnejše so bila namreč iz slovenskega in norveškega tabora, v teh pa z izidi tega konca tedna nikakor niso mogli biti zadovoljni.

V nedeljo so morali v Ruki zaradi zahtevnih vetrovnih razmer odpovedati finalno serijo tekme, obveljali so tako izidi iz prve serije, do točk svetovnega pokala pa sta se prebila le dva Slovenca, Anže Lanišek je bil 17. in Žak Mogel 21. V norveškem taboru so bili lahko le za odtenek bolj zadovoljni, Marius Lindvik je bil deveti, Robert Johansson 12. in Kristoffer Sundal 27. Bolj pa so jih šokirale ostre besede Sandra Pertile.

Halvor Egner Granerud, ki je celo obtičal v sobotnih kvalifikacijah, je o Italijanovih očitkih za NRK povedal: "Ta izjava me ni navdušila. Bali smo se, da nas bo veter raztresel in mislim, da mora za to prevzeti odgovornost."

Skakalci se zdaj selijo na Poljsko, kjer sta konec tedna predvideni dve posamični tekmi v Wisli.