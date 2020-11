Nemško zmagoslavje, Lanišek Wislo zapušča zelo zadovoljen

Zmagovalec prve individualne preizkušnje sezone v smučarskih skokih je Nemec Markus Eisenbichler. Na odru za zmagovalce sta se mu pridružila še rojak Karl Geiger in Avstrijec Daniel Huber. Do točk štirje Slovenci. Najvišje, na šestem mestu, je končal vodilni po prvi seriji Anže Lanišek.

Po sobotni ekipni tekmi, na kateri so slavili Avstrijci, je Wisla gostila še uvodno posamično preizkušnjo, ki so jo krojile vetrovne razmere. Najbolje se je na skakalnici Malinka znašel Markus Eisenbichler, ki slavi drugo zmago v svetovnem pokalu, prvo na skakalnici. Nemec je pred Wislo na najvišjo stopničko svetovnega pokala stopil marca 2019 na letalnici bratov Gorišek v Planici.

Eisenbichlerju sta se na zmagovalnem odru pridružila rojak Karl Geiger in Avstrijec Daniel Huber. Foto: Sportida Eisenbichler je do zmage skočil s tretjega mesta po prvi seriji, v finalu je zmogel 134 metrov in zanesljivo slavil. Najbližjega zasledovalca, rojaka Karla Geigerja je prehitel za devet točk, Geiger je v finalu pridobil dve mesti. Na najnižji stopnici zmagovalnega odra je pristal Avstrijec Daniel Huber, drugi po polovici tekme.

Huber je pred finalom zaostajal le za Anžetom Laniškom, ki je ob prvem skoku izkoristil odlične vetrovne pogoje, skočil 136,5 metra, naredil še telemark in ugnal vso konkurenco. V finalu se mu ni izšlo za stopničke, s 118 metri je zdrsnil na šesto mesto. Pred njim sta končala Norvežan Halvor Egner Granerud in Poljak Piotr Zyla.

Anže Lanišek je v prvi seriji izkoristil ugodne vetrovne razmere in vodil, na koncu pa pristal na šestem mestu. Foto: Sportida

V finalu prehitro "poklopil" smuči

"Wislo zapuščam zelo zadovoljen. V prvi seriji mi je uspel res super skok, naredil sem še telemark in skok je bil zame zelo vrhunski. Še vedno so bile malenkosti sicer, predvsem v drugi seriji sem malo prehitro "poklopil" smuči in zato je bilo malo manj metrov. Ne vem točno, kakšen je bil veter, a na to nimam vpliva. Jaz sem opravil svoje delo in sem zelo zadovoljen," je po tekmi razmišljal Lanišek.

Glavni trener Gorazd Bertoncelj pa je takole strnil misli: "Na današnji tekmi, ki je bila izredno zahtevna, je bil Anže Lanišek odličen. V prvi seriji mu je uspel odličen skok z lepim zaključkom v telemark. V drugi seriji je imel bolj zahtevne razmere. Skok je bil soliden in končni izplen je zelo dober. Čestitke tudi Boru, ki že dolgo ni osvojil točk v svetovnem pokalu. Preostali naši tekmovalci so imeli slabe vetrovne pogoje. Vemo, da zmorejo več in to bomo tudi uprizorili v Kusamu."

Gorazd Bertoncelj je bil v nedeljo zadovoljen s prikazanim Laniška in Bora Pavlovčiča. Foto: Sportida

Trio v zadnjem delu dobitnikov točk

Do točk so od Slovencev prišli še Bor Pavlovčič, ki je v finalu s 17. zdrsnil na 20. mesto, Timi Zajc (23.) in Peter Prevc (30.), ki danes ni imel sreče z vetrom. Zajc je bil po polovici 28. in v finalu nekaj pridobil, Prevc pa se je na tekmo prebil šele po ponesrečenem skoku zadnjega tekmovalca v prvi seriji, lanskega zmagovalca svetovnega pokala Stefana Krafta (zasedel je 32. mesto) in v vknjižil točko. Tudi v finali ni imel ugodnih vetrovnih razmer.

Jelar in Bartol prekratka za finale

Prekratka za finale od Slovencev sta bila Žiga Jelar (38.) in Tilen Bartol (39.).

Skakalna karavana se bo iz Poljske odpravila na Finsko, kjer bosta prihodnji konec tedna v Ruki na sporedu dve posamični tekmi.

Izidi, Wisla 1. Markus Eisenbichler (Nem) 267,6 točke (137,5/134,0 m)

2. Karl Geiger (Nem) 258,6 (133,5/128,0)

3. Daniel Huber (Avt) 255,7 (138,5/125,5)

4. Halvor Egner Granerud (Nor) 251,7 (131,5/130,0)

5. Piotr Žyla (Pol) 246,5 (125,5/128,0)

6. Anže Lanišek (Slo) 246,3 (136,0/118,0)

7. Yukiya Sato (Jap) 244,0 (126,0/123,0)

8. Philipp Aschenwald (Avt) 242,4 (125,0/127,0)

9. Mackenzie Boyd-Clowes (Kan) 240,7 (126,0/134,0)

10. Michael Hayböck (Avt) 228,7 (124,5/122,0)

...

20. Maciej Kot (Pol) 214,5 (117,0/121,0)

. Bor Pavlovčič (Slo) 214,5 (121,5/117,0)

23. Timi Zajc (Slo) 205,4 (112,5/123,5)

30. Peter Prevc (Slo) 180,0 (112,0/106,0) Svetovni pokal, skupno: 1. Markus Eisenbichler (Nem) 100 točk

2. Karl Geiger (Nem) 80

3. Daniel Huber (Avt) 60

4. Halvor Egner Granerud (Nor) 50

5. Piotr Žyla (Pol) 45

6. Anže Lanišek (Slo) 40

7. Yukiya Sato (Jap) 36

8. Philipp Aschenwald (Avt) 32

9. Mackenzie Boyd-Clowes (Kan) 29

10. Michael Hayböck (Avt) 26

...

20. Bor Pavlovčič (Slo) 11

23. Timi Zajc (Slo) 8

30. Peter Prevc (Slo) 1



