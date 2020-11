V Wisli zmagali Avstrijci, Slovenci izgubili boj za peto mesto z Japonci

Timi Zajc, Peter Prevc, Anže Lanišek in Žiga Jelar so v Wisli na Poljskem na prvi tekmi 42. sezone svetovnega pokala zasedli šesto mesto. Zmagovalci prve ekipne tekme sezone so Avstrijci, na stopničkah pa sta končali še reprezentanci Nemčije in Poljske.

Slovenske barve so na ekipni tekmi zastopali Timi Zajc, Peter Prevc, Anže Lanišek in Žiga Jelar. V nedeljo bo v Wisli tudi prva posamična tekma nove sezone, začela se bo ob 16. uri.

Zmage so se veselili Avstrijci, Michael Hayböck, Philipp Aschenwald, Daniel Huber in Stefan Kraft, pred Nemci (Constatin Schmid, Pius Paschke, Karl Geiger in Markus Eisenbichler), tretje mesto pa so zasedli Poljaki (Piotr Zyla, Klemens Muranka, Dawid Kubacki in Kamil Stoch). Pred Slovenijo so končali še Norvežani in Japonci.

Slovenci izgubili boj z Japonci

Timiju Zajcu je uspel odličen drugi skok, po tem ko je v prvi seriji pristal pri 119 metrih, je v drugo poletel 130 metrov in slovensko ekipo približal petim Japoncem na manj kot tri točke zaostanka. Peter Prevc v Wisli skače zelo konstantno, v drugi seriji je še nadgradil dosežek iz prve (120,5 m) in pristal pri 125 metrih ter zaostanek Slovenije za Japonsko zmanjšal na vsega 1,8 točke.

Timiju Zajcu je v drugi seriji ekipne tekme uspel odličen skok. Foto: Reuters

Lanišek je v drugi seriji prikazal slabši skok kot v prvi, ko je pristal pri 123 metrih. V drugo je zmogel 119,5 metra, Japonci so tako spet nekoliko pobegnili slovenski reprezentanci. Jelar pa se je danes izkazal za najšibkejši člen slovenske ekipe, dosežek iz prve serije (113 m) je v drugo sicer nadgradil za tri metre, a je Slovenija z njim tudi dokončno izgubila boj za peto mesto z Japonci.

Brez finala je ostala le reprezentanca Češke, ki je v prvi seriji zasedla zadnje, deveto mesto.

V poskusni seriji je med Slovenci najdlje poletel Lanišek (123,5 m), pol metra manj Prevc, medtem ko sta Zajc in Jelar zmogla skromnih 111 metrov.

Wisla, ekipna tekma, 2. serija:

1. serija:

