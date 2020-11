Čas za nadgradnjo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nova sezona in nova priložnost za odlične uvrstitve slovenskih skakalcev. V preteklosti so že razvajali slovenske ljubitelje tega športa. Vrhuncev je veliko, za večino naših je osrednji domače svetovno prvenstvo v poletih v Planici. Pričakuje se, da bodo v nepredvidljivi zimi naredili preskok k najboljšim. Če bo uspelo posamezniku, bo posledično tudi ekipi.

V Wisli se bo danes s kvalifikacijami začela nova sezona smučarskih skokov, ki bo imela, če koronavius ne bo povzročil razdejanja, 35 tekem svetovnega pokala, svetovno prvenstvo v poletih v Planici (od 10. do 13. decembra), tradicionalno novoletno turnejo, nordijsko svetovno prvenstvo v Oberstdorfu (22. februar–7. marec), norveško turnejo RAW Air in marčevski zaključek na Letalnici bratov Gorišek v Planici.

Vrhuncev je torej veliko, priložnosti za odlične uvrstitve se ponujajo kar same od sebe. Slovenski orli lahko realno pričakujejo medaljo na domačem prvenstvu v dolini pod Poncami, saj so znani kot zelo dobri letalci, zato je odličje na ekipni preizkušnji dosegljivo in povsem razumljivo zapisano v ciljih strokovnega štaba.

A sezona ni le termin sredi decembra. Pričakuje se, da bo Slovenija vendarle dobila skakalca, ki bo v igri za vrhunski dosežek tudi v skupnem seštevku svetovnega pokala. Do pred kratkim smo imeli le enega moža za takšen domet, in sicer Petra Prevca, zdaj pa bi lahko prišel čas, ko bi svoje znanje unovčil nadarjeni 20-letni Timi Zajc. Čeprav je mlad, kaže, da postaja vse bolj zrel in se iz preteklih napak hitro uči.

Povrhu vsega med vsemi našimi kaže najbolj konstantne skoke čez vse leto, kar je osnova, če želi nekdo kdaj mešati štrene povsem pri vrhu lestvice najboljših v svetovnem pokalu. Z najstarejšim Prevcem sta na papirju osrednja aduta, v zadnji sezoni pa je velik napredek dosegel tudi Anže Lanišek, ki se je psihološko dvignil.

Peter Prevc je bil lani na osmem mestu najboljši slovenski skakalec. Z bogatimi izkušnjami bo tudi v novi zimi tisti, od katerega bodo slovenski navijači veliko pričakovali. Foto: Sportida

Dobrodošlo je, da je glavni trener Gorazd Bertoncelj dobil dodatno širino z Žigo Jelarjem, v ozadju pa je še nekaj skakalcev. Dolžnik je Domen Prevc, ki bo moral narediti preskok za tek na dolge proge. V sezoni 2016/17 je bil skupno že šesti, v naslednjih treh pa mu ni uspelo nadgraditi postavljenih temeljev.

Merilo, kako uspešna je celotna reprezentanca, je skupni seštevek pokala narodov. V pretekli sezoni je Slovenija zasedla peto mesto, a bila za vsega dobrih 200 točk za tretjimi Japonci. Če upoštevamo, da so bile pred predčasnim koncem sezone na sporedu še preizkušnje na letalnicah v Vikersundu in Planici, bi se naša izbrana vrsta lahko povzpela na zmagovalni oder.

Zdaj je čas za nadgradnjo tako v konkurenci posameznikov kakor tudi ekipno. Čeprav je stanje s covid-19 ponagajalo tekmovalcem in ni bilo pravih tekem za primerjavo, so imeli v našem taboru ene izmed najboljših pogojev za izvedbo pripravljalnega obdobja. V Planici ima Slovenija vendarle enega najbolj modernih centrov na svetu, tu je še Kranj. Prve tekme pa bodo že pokazale, kaj si lahko obetamo od sezone 2020/21.