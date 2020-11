"Ni panike"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V petek se bo s kvalifikacijami začela nova sezona smučarskih skakalcev. Na Poljsko od prvokategornikov nista odpotovala Domen Prevc in Jernej Damjan, sedmerica potnikov pa bi se rada izkazala že na samem uvodu.

"Kot prvo si želim, da tekme sploh bodo. Forma je malce slabša. Čez poletje sem bil kar na dosti dobri ravni. Sezona je zelo dolga. Marsikaj se lahko zgodi. Poleti sem dobro skakal. Zdaj malce slabše. Glede na mojo zgodovino mi začetki sezon niso bili pisani na kožo, razen kakšnih svetlih izjem," je ob pogledu na začetek skakalne zime dejal najstarejši v slovenski A reprezentanci Jernej Damjan, ki je tako, kot je to praksa v zadnjih letih, treniral po svojem programu, zaradi slabše forme pa bo izpustil uvod v sezono.

Od prvokategornikov ne bo na prizorišču prve tekme v Visli, kjer bosta v soboto in nedeljo ekipna ter posamična preizkušnja, niti Domna Prevca. Tudi pri njem je nekako v navadi, da na začetku sezone ni pravi. Napake iz preteklih let se mu ponavljajo in nato v zadnjih trenutkih lovi formo.

Domen priznava: Fantje bolje skačejo

A jo bo moral kmalu ujeti, saj bo njegov osrednji cilj na sporedu že od 10. do 13. decembra. Takrat bodo v Planici na Letalnici bratov Gorišek potekali boji za medalje na svetovnem prvenstvu v poletih. Glavni trener Gorazd Bertoncelj mu je dal nekaj kredita in mu pustil vrata odprta, da se ob izboljšanju ravni skokov uvrsti v ekipo, četudi pred tem ne bo nastopil na nobeni tekmi svetovnega prvenstva. Vendarle spada med najboljše slovenske letalce.

Foto: Sportida

"Nisem tam, kjer želim biti. Fantje bolje skačejo. Enostavno je to. Malce se bom še lovil z opremo. Smuči nisem naštudiral," pravi najmlajši od bratov Prevc.

Zato pa so na Poljsko že odpotovali Peter Prevc, Timi Zajc, Anže Lanišek, Žiga Jelar, Tilen Bartol, Bor Pavlovčič in Anže Semenič.

Lanišek ima lepe spomine na Vislo

"Trenutno so skoki na kar dosti visoki ravni. Upam, da jih bom prenesel v Vislo in naprej. Rad bi še kaj dodal. Vzdušje v ekipi je super. S fanti se odlično razumemo. Zdaj bomo verjetno malce manj skupaj, ker se bomo morali držati vseh ukrepov," je razložil Bartol, ki je leta 2016 na preizkusu Letalnice bratov Gorišek poletel kar 252 metrov, a ob svojem poizkusu padel. Na uvodu v sezono bi si rad z dobrimi nastopi zagotovil mesto na domačem svetovnem prvenstvu v poletih.

Foto: Sportida

Poleg Prevca in Zajca se v Visli veliko pričakuje od Laniška, ki je v pretekli zimi naredil ogromen preskok. Na tem prizorišču se je lani veselil drugega mesta, po diskvalifikacijah pa stopil na zmagovalni oder tudi v Ruki - 3. mesto.

Prvi kitarist reprezentance se spogleduje s stopničkami

"Raven skokov je kar na visoki ravni. Potrebne so še nekatere korekture. Sicer pa ni za odkrivati tople vode. Lepo mirno moram delati vse do tekme. Drese in smuči sem preučil. Ni panike," pravi Lanišek.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Pozitivno presenečenje drugega dela pretekle sezone oziroma bolj zaključka je bil Jelar. Na drugi tekmi v Lillehammerju je skupaj z Zajcem stal na zmagovalnem odru, z drugim mestom pa je prišel do najboljšega rezultata v karieri. Adut prvega kitarista slovenske reprezentance bo zagotovo sproščenost: "S poletjem sem zelo zadovoljen. Mislim, da smo dobro delali. Forma se dviguje. Pripravljeni smo na zimsko sezono. Idealen scenarij bi bil, če bi jo začel tam, kjer sem jo končal. S to mislijo sem odpotoval v Vislo. V sezoni si želim kakšnih stopničk več."