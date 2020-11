Slovo od skokov je bilo neizbežno, zdaj uživa v povsem drugačnem svetu

Jaka Hvala se je letos poslovil od smučarskih skokov, ki so mu prinesli srečne in težke trenutke. Najbolj se bo spominjal zmage iz Klingenthala leta 2013.

Ime Jaka Hvala je ljubiteljem smučarskih skokov dobro poznano. Za vedno bo prvi Primorec z zmago v svetovnem pokalu. Po velikem uspehu kariera ni šla v smer, ki si jo je želel. Ker ni več užival, se je letos odločil, da pod ta šport potegne črto. A je lepo videti, da spet uživa. In to v povsem drugem okolju. Odločno je vstopil v svet kuhanja, s katerim se je spoznaval že v času skokov. Druga kariera je hitro prišla na vrsto in glede na delovno vnemo lahko pričakujemo, da bomo tudi v kuharskem svetu še slišali za njegovo ime.

Ko je Jaka Hvala leta 2012 z devetim v Lahtiju in teden pozneje z osmim mestom na legendarnem Holmenkollnu v Oslu pri vsega 18 letih pozitivno presenetil prav vse slovenske kakor tudi tuje ljubitelje skokov, je bilo slutiti, da je dobila Slovenija novega odličnega skakalca za prihodnost.

Sledila je nadgradnja v sezoni 2012/13, v kateri je prišel prav poseben dan. Pisal se je 13. februar 2013, ko je v Klingenthalu skočil do zmage. V tisti zimi se je še šestkrat zavihtel med prvo deseterico in svetovni pokal končal na odličnem 16. mestu. Nato so prišli križi in težave, ki jih ni pričakoval nihče. Kar naenkrat je imel velike preglavice pri odskoku z mize, kjer je bil sicer med najboljšimi.

"Ko mi ni šlo, sem si z iskanjem prave poti zakompliciral"

Foto: Sportida "Nikoli nisem našel odgovora, zakaj se mi je tisto sezono tako hitro zalomilo, da sem izgubil občutke. V delu, v katerem sem bil praktično najboljši. Nadarjen sem bil za ta del skoka, nato pa se je vse podrlo. Težko sem se zavedal, ker je vse skupaj šlo tako hitro mimo. Spet sem se učil osnov, morda še prepozno. Predolgo sem vztrajal na tekmah. Če bi vedel … Vsi so upali na najboljše. V nadaljevanju sem si tudi sam zakompliciral, iskal pravo pot. Ni mi uspelo. Mogoče je bilo upanje tik pred poškodbo. Takrat sem skakal na dobri ravni. Če bi tako skakal zdaj, bi bil še danes aktiven," poudarja 27-letni Hvala, ki je leta 2014 odpotoval na olimpijske igre v Soči, kjer so se njegovi nastopi končali na uradnih treningih, saj si ni priskakal vstopnice za kvalifikacije.

Priključka k najboljšim ni več našel, a je poizkušal, dokler je šlo. Če nisi pri vrhu, ni financ in življenje skakalca je težko. "Eno pride z drugim. Že na celinskem pokalu moraš biti na visoki ravni, da si pri vrhu. Pa ni to neka leva liga. A nimaš veliko od tega, kar se tiče finančnega vidika. Sponzorje je v teh časih praktično nemogoče dobiti, če nimaš poznanstev. Tekme celinskega pokala niso v prenosu. Če si v svetovnem pokalu med tridesetimi, se nekako da," razlaga prvi Primorec, ki se je v svetovnem pokalu zavihtel med dobitnike točk.

Zaljubil se je v kuhanje

Ko je imel največje uspehe, je bil glavni trener reprezentance Goran Janus, zdaj pa dela v gostilni Januš. Foto: Vid Ponikvar Odločitev, da bo zaključil kariero, je zorela že lep čas. Poškodba je še izdatneje vplivala na vse skupaj. Sicer je imel motivacijo, da se vrne, ker je pred tem dobro skakal. V Planici pred štirimi leti mu je to uspelo, a se je spet znašel v začaranem krogu: "Ko nehaš uživati, je težko. Iskreno, ko ni rezultatov, ni ostalih stvari, kot so finance. Ničesar ni. Če imaš voljo na treningu, te to žene naprej in ti tudi težkih treningov ni težko narediti. Če ti ne gre, je vse težko. Psihično te začne utrujati. Glava je polna in razmišljaš. Tako je bilo zadnji dve leti, zato je bila odločitev pravilna."

Službo dobil v času, ki gostincem niso pisani na kožo

Če je izgubil veselje v smučarskih skokih, ga je hitro našel v povsem drugačnem okolju. Zaljubil se je v kuhanje. Trma in trdo delo iz skakalnega sveta sta mu bila v veliko pomoč, da se je do potankosti poglobil v povsem nov svet.

Jaka Hvala v novi vlogi, v kateri neizmerno uživa. Foto: Jaka Hvala/osebni arhiv In kaj je lepšega, da nato v okolju, v katerem uživaš, dobiš še priložnost za delo. "Hvaležen sem, da sem hitro dobil službo. Praktično takoj. Res sem zelo hvaležen, da mi je šefica dala priložnost. Presenečen sem bil, da si me je v teh časih upala zaposliti. Sploh, ko so gostinci na udaru. Tako delam že od oktobra. Sprva sem hodil na poizkusno delo. Toliko, da me je videla. Zadovoljstvo je bilo obojestransko. Osebno zadovoljstvo je zelo pomembno. Ključno je, da delaš, kar te veseli. Če hodiš v službo z muko, ni dobro. Življenje je prekratko," je vidno vesel Hvala, ki prizna, da se je sprva lovil: "Takrat sem še treniral skoke. In potem, preden spoznaš zakonitosti kuhinje, traja en čas. Drugače je kot doma. Vedeti moraš, kje so vse posode, kje so ostale sestavine. Čas potrebuješ, da se navadiš. Spoznaš postopke, kaj je treba najprej narediti, kaj na koncu. Dva do tri mesece sem potreboval, pa še potem sem kaj pozabil (smeh, op. a.)."

Primorec, ki je nekoč živel v Kranju, je zdaj z dekletom že nekaj let v Domžalah, njegove mojstrovine pa lahko poizkusite v gostilni Januš – Podrečje v Domžalah.

Recept Jaka Hvala – enostavna BBQ omaka za žar s temnim pivom Foto: Jaka Hvala/osebni arhiv 0,5l temnega piva

1 skodelica kečapa

1,5 skodelice melase ali rjavega sladkorja

1 dl balzamičnega kisa

1 čajna žlica dimljene paprike v prahu

1 čajna žlica čebule v prahu

1 čajna žlica čilija v prahu

1 ščepec soli

1 žlica tekočega dima (opcijsko) Vse sestavine zmešamo v kozici in zavremo. Vremo toliko, da zreduciramo in dobimo gosto omako, cca. 30min. Ohladimo. Uporabimo jo lahko kot omako za burger, pečena svinjska rebra, mariniranje piščanca ...

Janusu je dodal strešico: Če bom tako uspešen kot sem bil pod njegovim vodstvom ...

Skakalni kolegi so mu ob koncu kariere podarili prenosno pečico za peko pice. Foto: Jaka Hvala/osebni arhiv Če se malce pošalimo, je dodal črki s le strešico, saj je bil najbolj uspešen pod vodstvom glavnega trenerja Gorana Janusa: "Prav dosti res nisem zamenjal (smeh, op. a.). Če bodo še tu takšni uspehi kot takrat, bo super. Sprva sem se le pogovarjal, da bi delal. Nisem mislil, da bo resno. Šefica je dejala, da bo potrebovala nekoga. Dejal sem ji, da me zanima in bi rad poizkusil, kako je zares delati v kuhinji. Jeseni me je že zaposlila in neizmerno sem ji hvaležen."

Verjetno se sprašujete, ali je pri Hvali ljubezen do kuhanja prišla v hipu ali že nekaj časa ustvarja v domači kuhinji. "Prej je bilo povsem ljubiteljsko. Veliko sem preizkušal. V teh časih se da na internetu ogromno najti in ni treba za vsako stvar v knjižnico, čeprav je kdaj tudi dobrodošla. Potem me je začelo vleči naprej. Sprva sem se ukvarjal z drožmi, ker mi je proces ustvarjanja zelo zanimiv. Z njimi se da narediti precej stvari. Podrobneje sem se poglobil v testo, ko so mi skakalni kolegi ob koncu kariere kupili prenosno pečico za pice. Veliko preizkušam, da bi naredil čim boljše testo. Neko osnovo imam, nato pa vsakič poizkusim drugače in se učim. Takšne stvari, kot je fermentacija, me zelo zanimajo. Tu je prisotna narava in vzame kar nekaj časa. Neskončno smeri je v kuhanju in težko bi se opredelil, kam me vleče. Zaenkrat sem se veliko posvetil testu."

Zamudil prijavo za MasterChef, mogoče naslednje leto

Zaradi novega darila se je specializiral v izdelovanju testa. Foto: Jaka Hvala/osebni arhiv Kuharskih oddaj na televiziji je ogromno, a jih ni gledal v tej maniri, da bi se učil. Zanimalo ga je nekaj drugega: "Zgodbe kuharskih mojstrov, kako so prišli gor, kaj vse so dali čez. Zelo zanimive so, četudi te kuhanje ne zanima. Kar se učenja kuhanja tiče, pa sem brskal po internetu in se nato ob poizkušanju učil na lastnih napakah."

Ko smo mu povedali idejo predstavnika za stike z javnostjo pri smučarskih skokih Tomija Trbovca, da ga bo naslednje leto prijavil na slovensko različico oddaje MasterChef, se je nekdanji smučarski skakalec nasmehnil: "Na poslovilni novinarski konferenci je rekel nekaj v tej smeri. Že letos je bila ideja, vendar sem zamudil s prijavo. Zdaj sem spet malce skeptičen, ali bi šel. Ne, da bi me bilo strah. Določene stvari se mi zdijo malce nenavadne. Mogoče pa res. Ali pa če me kdo drug prijavi."

Zaradi pandemije koronavirusa so, kot je Jaka že poudaril, številni gostinci na udaru. V gostilni Januš so se znašli in delajo tudi v teh časih, ko so omejitve. In njegovo delo je trenutno vsak dan med tednom od 8. do 16. ure. "Začel sem a la cart, zdaj pa je tako, da imamo hrano za prevzem. Nekaj jih je na čakanju. Jaz in glavni kuhar, ki je bil na malici, sva zdaj skupaj na malici. Dvakrat do trikrat na teden naredimo nekaj posebnega, kot so napolitanske pice, hamburgerji, na žaru počasi pečena rebrca. Naredimo določeno količino, pred tem pa na družbenih omrežjih objavimo, kaj bomo imeli, da se lahko rezervira, ker je število omejeno. Povpraševanja je dosti. S takšnimi ponudbami se da ljudem še bolj približati tudi v teh težkih časih."

Zaveda se, da ga čaka ogromno dela, a ga raziskovalna žilica in trdo delo ženeta naprej

Zadnjič je v svetovnem pokalu skočil leta 2019 v Planici. Foto: Vid Ponikvar Za zdaj konkretnih ciljev v svetu kuhanja še nima, saj je šele dodobra začel spoznavati novo okolje, a lahko pričakujemo, da bo zaradi marljivega dela, ki ga je že kazal v času smučarskih skokov, tudi v drugi karieri spisal uspešno poglavje.

"Na splošno želim biti čim boljši v kuhanju. Zaenkrat nimam izbrane določene smeri, da bi bil denimo najboljši v sladicah, mesu, testu … Česarkoli se lotim, skušam narediti najboljše. Zavedam se, da me čaka ogromno dela. Prav tako sem kritičen in delam eno stvar toliko časa, da bom sam zadovoljen. Kuhanje je zelo širok spekter. Vedno želim biti boljši in tu lahko potegnem vzporednice s smučarskimi skoki. Tudi za skok si težko rekel, da je bil perfekten. Četudi ti uspe odlično in si z njim super zadovoljen, čez čas, ko pogledaš nazaj, vidiš, da bi lahko nekje še malce bolje naredil. Enako je v kuhanju."