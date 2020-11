Bertoncelj povedal, kdo bo potoval v Vislo, Domen Prevc ima posebno karto

Peter Prevc, Timi Zajc, Anže Lanišek, Žiga Jelar, Tilen Bartol, Anže Semenič in Bor Pavlovčič je sedmerica slovenskih skakalcev, ki bo dobila priložnost na uvodu zime v Visli na Poljskem, kjer se bodo 20. novembra pognala kolesja nove sezone.

Prav vsi akterji imajo po novem dodatna navodila, ki jih bodo morali upoštevati na vsakem prizorišču. Koronavirus je namreč zahteval posebno zaščito. "Vse je podrobno razčlenjeno. Protokoli so znani, veliko jih je in vse bomo upoštevali," pravi glavni trener A-reprezentance Gorazd Bertoncelj, ki bo moral biti tako kot vsi skakalci ob vsakem prihodu na novo prizorišče negativen na testu za covid-19.

Domen Prevc bi lahko nastopil na SP v Planici tudi brez tekme za svetovni pokal

Verjetno se sprašujete, zakaj ni v ekipi Domna Prevca in najizkušenejšega Jerneja Damjana, ki sta sicer po statusu prvokategornika. Forma pri obeh še ni prava, je pa mlajši Domen zelo blizu in je prva rezerva, če kateremu od skakalcev na Poljskem ne bo šlo najbolje. Tako obstaja možnost, da bi se ekipi priključil pred odhodom v Ruko. Od tam bodo skakalci s čarterjem neposredno odpotovali v Nižji Tagil, po povratku iz Rusije pa bo med 10. in 13. decembrom že čas za svetovno prvenstvo v poletih na letalnici bratov Gorišek, ki je marca zaradi pandemije koronavirusa odpadlo.

Peter Prevc se veseli začetka sezone, pa čeprav bo zaradi koronavirusa nenavadna, brez gledalcev ... Foto: Grega Valančič/Sportida

Če se ekipa po Visli ne bo spremenila, pa to ne bo pomenilo, da se bodo najmlajšemu od bratov Prevc zaprla vrata za svetovno prvenstvo, pravi Bertoncelj, ki mu je dal bonus karto: "Še vedno bo v igri za svetovno prvenstvo, da bo šel neposredno, četudi brez tekem svetovnega pokala. Zavedamo se, da ima na letalnicah kakovost. Določeni kriteriji sicer so, ne verjamem pa, da jih bo vseh šest doseglo. Domen bo lahko prišel na prvenstvo tudi brez kriterija, če bo pripravljen. Verjamemo, da lahko poleti daleč, ker je predrzen. Časa ima dovolj. S skakanjem je čisto blizu."

V Planici cilj medalja ...

In domače svetovno prvenstvo v Planici, ki bo na žalost zaradi razmer s koronavirusom potekalo brez gledalcev, bo v prvem delu sezone osrednji cilj slovenske reprezentance. "Velikanka je zelo kmalu, nenavadno. Mislim, da bodo do takrat naši tekmovalci pripravljeni. Znani so kot dobri letalci. Verjamem, da bodo dobri tudi sredi decembra in bodo sposobni poleteti do odličnih rezultatov. Cilj je medalja. Enako je tudi na nordijskem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu. V svetovnem pokalu smo si zastavili, da bi bil po koncu sezone skakalec uvrščen do šestega, ekipa pa do tretjega mesta," je o ciljih spregovoril prvi mož stroke v naši izbrani vrsti.

TImi Zajc je zadovoljen s skoki, ki jih kaže na treningih. Foto: Sportida

Sicer pa je ekipa v zadnjem obdobju trenirala ločeno. Peter in Domen Prevc ter Jelar so denimo skakali v Kranju, v Planici pa Zajc, Lanišek in Bartol. Skakalnici različno ustrezata posameznikom, na obeh pa imajo odlične pogoje za vadbo.

Izkušeni Peter Prevc je razložil, zakaj je sam izbral kranjsko napravo. "Ker sem se dogovoril za termin za terapijo. Tehnični pregledi za starostnike. EMŠO, treba je skrbeti, da so vsi sklepi podmazani in pregledani," se je pošalil in dodal: "Prav tako lažje testiram opremo, ker lahko naredim toliko več skokov. Prej vem, kaj je in kaj ni. Zdaj je, kar je."

Pred odhodom v Vislo prihodnji teden je nekaj negotovosti v naši reprezentanci. A ne le v naši, ampak imajo tudi v drugih taborih pred seboj narisane vprašaje. Ne vedo namreč, kako dobro je pripravljena konkurenca. Na ta odgovor bodo morali prav vsi počakati do naslednjega konca tedna, ko bosta ekipna in posamična preizkušnja na napravi, ki nosi ime po legendarnem Adamu Malyszu.