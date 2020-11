Se bo japonskemu veteranu uresničila želja?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Noriaki Kasai je v zadnjih dneh dobil vpogled v to, kje je v primerjavi z najmočnejšimi japonskimi orožji. 48-letnik ne skriva želje po vrnitvi na mednarodna tekmovanja.

Po skromnih rezultatih v zadnji sezoni svetovnega pokala, v katerem je Noriaki Kasai debitiral pred več kot tremi desetletji, je veteran pristal v nacionalni japonski skupini, ki naj bi večinoma tekmovala na preizkušnjah na domačih tleh. Mesta v japonski reprezentanci tako po dolgih letih zanj ni več. Kljub temu je lahko v zadnjih dneh svojo formo primerjal z rojaki, ki bodo tekmovali na najvišji ravni, in izrazil upanje, da se tudi sam vrne v svetovni pokal.

Japonci so pretekli teden končali serijo internih tekem v Hakubi in Sapporu. Kasai je sodeloval na vseh osmih in se petkrat uvrstil med deseterico. Najvišje je bil na uvodni preizkušnji, ko je zasedel šesto mesto.

"Moji skoki so videti vse boljši. V zadnjih dneh je bilo nekaj napetosti in utrujenosti, tako da med letom ni bilo vse optimalno. Na zadnjih tekmah na Okurayami nisem imel toliko sreče s pogoji v primerjavi s tekmovalci, ki so del svetovnega pokala," je za domači medij NHK povedal 48-letnik, ki verjame, da je lahko ob ugodnejših pogojih bolj konkurenčen.

Vrnitev na mednarodne tekme ostaja na seznamu želja

"Menim, da sem se približal ravni, primerljivi tistim, ki bodo v svetovnem pokalu. Če skočim ob ugodnem vetru. Poskušal si bom priboriti možnost, da bi spet skakal na mednarodnih tekmah. To ostaja moja želja," je dodal Kasai, ki v zadnji sezoni v svetovnem pokalu ni vknjižil niti točke, kar se mu je zgodilo prvič po skoraj 30 letih.

V 31. sezoni na najvišji ravni je si je zgolj trikrat zagotovil nastop na individualni tekmi svetovnega pokala, točkam se je še najbolj približal sredi decembra v Klingenthalu, kjer je zasedel 33. mesto. Japonec je nato izpadel iz prve ekipe in se moral zadovoljiti s skoki v celinskem pokalu, v katerem je trikrat prišel do točk.

Tudi v Wisli, kjer se bo svetovni pokal začel 20. novembra, ga najverjetneje ne bo. Pričakovati gre, da bodo od Japoncev tam nastopili Rjoju in Junširo Kobajaši, Jukija Sato, Daiki Ito, Naoki Nakamura in Keiči Sato.



