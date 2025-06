Japonska žaluje ob izgubi enega najbolj znanih športnikov v svoji zgodovini. Shigeo Nagashima, ki je bil cenjen kot igralec bejzbola in nato zelo uspešen trener, je umrl v starosti 89 let. Njegovo smrt so potrdili pri ekipi Jomiuri Giants iz Tokia – ekipi, ki jo je Nagashima pomagal proslaviti in jo kasneje treniral. Vzrok smrti ni znan.

Nagashima je bil v otoški državi znan, že dolgo preden so japonski profesionalni bejzbolski igralci začeli kariero v Združenih državah Amerike. Bejzbol je igral v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja.

Smrt gospoda Pro bejzbola, kot so Nagashimo poznali na Japonskem, so pospremili s častmi kot nekdaj v posebnih izdajah, ki so jih delili na uličnih vogalih. Gre za spomin na prejšnje čase, ko so časopisi na ta način v svet prenašali še posebej pomembne novice.

Tiskovni predstavnik japonske vlade Yoshimasa Hayashi je dejal, da je Nagashima "družbi dal žive sanje in upanje".

Nagashima je bil znan v obdobju, preden so japonski igralci, kot sta Ichiro Suzuki in Shohei Ohtani, postali superzvezdniki v ameriški ligi MLB. Med letoma 1965 in 1973 je devetkrat zaporedoma pomagal Giants osvojiti japonsko prvenstvo.

Foto: Guliverimage

Nagashima je igral skupno 17 let. Upokojil se je leta 1974 in kmalu zatem postal trener Giants, ki jih je vodil od leta 1975 do 1980. Po premoru se je Nagashima leta 1993 vrnil na trenersko klop kluba in ga popeljal do naslova leta 1994. Prvenstvo je osvojil tudi leta 2000.

Možganska kap mu je prekrižala načrte za olimpijske igre v Atenah. Leta 2004 naj bi vodil japonsko ekipo na olimpijskih igrah v Atenah, a je nekaj mesecev prej doživel možgansko kap.

Leta pozneje je končno prišel tudi njegov olimpijski trenutek: na slovesnem odprtju olimpijskih iger leta 2021 v Tokiu je bil eden zadnjih nosilcev bakle, preden je zagorel olimpijski ogenj.