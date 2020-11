Planica v drugačni luči

Dober mesec je do svetovnega prvenstva v poletih v Planici, ki zaradi vseh koronavirusnih ukrepov ne bo takšno, kot smo ga vajeni. Pri OC Planica še niso naredili podrobnih izračunov, kaj bo s finančnega vidika pomenilo to, da ne bo gledalcev na prizorišču - najverjetneje jih ne bo niti konec marca prihodnje leto. Kar zadeva pripravo Letalnice bratov Gorišek, ne bi smelo biti težav, saj temperature v dolini pod Poncami novembra vselej padejo pod ledišče. To bo podlaga za izdelavo snega, ki ga imajo nekaj že shranjena od letošnjega marca.

V prihajajoči sezoni bo Planica na koledar smučarskih skokih uvrščena dvakrat. Prvič že v netradicionalnem terminu decembra, saj bodo takrat poskušali izpeljati tekme svetovnega prvenstva v poletih, ki so marca zaradi epidemije koronavirusa odpadle, tradicionalno pa marca 2021 ob koncu svetovnega pokala.

Med 10. in 13. decembrom bomo na Letalnici bratov Gorišek spremljali spektakel v boju za medalje. Na žalost bo Planica sijala v drugačni luči, kot smo je vajeni in kot so je vajeni tudi skakalci, ki vselej poudarjajo, da se pri nas prav zaradi številnih navijačev počutijo odlično in domače.

Računajo, da bodo minus pokrili v prihodnjih letih

Kaj bo, če gledalcev ne bo niti marca, to pomenilo za organizatorja z vidika financ, še ni povsem jasno, saj v prvi vrsti rešujejo tekmo. "Moramo jo izpeljati. Treba je postaviti luči, ki so dodaten strošek. Pričakujemo, da bomo okoli 15. novembra vedeli, kakšna bo finančna slika. Izpad glede gledalcev je jasen. Ponavadi prinesejo tretjino prihodkov. V nobenem primeru ne bomo na ničli. Računamo, da bi minus pokrili v prihodnjih letih. Z izvedbo prvenstva bi pokrili vsaj del minusa, ki je zaradi odpovedi nastal marca. Če bo tekma izpeljana, bo prišlo nekaj denarja iz naslova TV-pravic in sponzorjev," je o finančni strukturi spregovoril predstavnik za stike z javnostjo pri OC Planica Tomi Trbovc.

Skakalci na žalost ne bodo videli takšnih prizorov. Foto: Vid Ponikvar

V težkih trenutkih računajo tudi na pomoč države, ki ima po besedah Trbovca nekaj posluha: "Pojavnost I Feel Slovenija naj bi šla skozi. Država nam je pustila tudi izvedbo mednarodnega tekmovanja."

Potrebujejo le od tri do štiri dni, da zasnežijo planiško lepotico

Jelko Gros bo decembra še zadnjič v vlogi vodje tekmovanja na Letalnici bratov Gorišek. Za tem bo dirigentsko palico predal Aljoši Dolharju. Foto: Vid Ponikvar Pri pripravi Letalnice bratov Gorišek ne bi smelo biti težav. Vreme jim sicer s temperaturami trenutno še ne gre na roko, vendar je dovolj časa, da bodo letalnico lahko zasnežili. Kot je v navadi, je novembra v dolini pod Poncami že precej hladno, temperature pa padejo pod ledišče.

Nekaj marčevskega snega, ki je bil na doskočišču pripravljene letalnice in v njenem izteku, so takrat shranili in pokrili s sekanci, kar so storili prvič v zgodovini Planice, poudarja vodja tekmovanja Jelko Gros: "Po mojih občutkih ga je šlo stran od 30 do 40 odstotkov, kar je običajno. Če bi ga šlo več, bi bilo slabo. Ko bomo odprli, bomo videli, ali je nastala kakšna luknja ali ne. Zalete že ledenimo, ob koncu novembra pa bi morali imeti ves sneg. Potrebujemo ga še sedem tisoč kubikov. Nekaj ga je tudi v tekaškem centru. Teden mraza je dovolj, da nato v od treh do štirih dneh naredimo zadostno količino snega."

O načrtu B, če jim vreme ves november ne bi bilo naklonjeno, za zdaj ne razmišljajo. Ena od možnosti je, da bi sneg pripeljali z bližjih gora, na primer z Vršiča. Pred več kot 20 leti se je že zgodilo, da ga je primanjkovalo – takrat sicer v toplem marčevskem terminu. Oče letalnice Janez Gorišek se je odločil, da ga bodo s pomočjo bagrov in tovornjakov pripeljali iz Tamarja, nato pa moral odgovarjati sodniku za prekrške, saj je območje v Triglavskem narodnem parku, se spominja Gros.

Luči bodo z Letalnice bratov Gorišek prestavili na Bloudkovo velikanko

Ker bodo tekme tudi popoldne, mrak pa se decembra hitro spusti, je nastal dodaten strošek z reflektorji, kar je že poudaril Trbovc. Ob letalnici bodo stali le v času prvenstva, nato jih bodo premaknili nekoliko bolj severno po dolini: "Dobavitelja smo izbrali na javnem natečaju, najprej jih bo montiral na letalnici. Ti bodo začasni. Nato se selijo na Bloudkovo velikanko, kjer se jih bodo uporabili za tekme nordijskega svetovnega prvenstva leta 2023."

Luči, ki jih bodo uporabili za potrebe svetovnega prvenstva v poletih, se bodo po koncu tega preselile na Bloudkovo velikanko, kjer bo marca 2023 nordijsko svetovno prvenstvo. Foto: Vid Ponikvar

A to ni edina tehnična novost, ki bo v pomoč organizatorju. Podvojili so namreč kapacitete za izdelavo snega. Naredili so dodatne krake, kupili šest novih topov in dodatno črpalko za zasneževanje. "Podvojili bomo lahko količino narejenega snega," poudarja Gros, ki bo decembra zadnjič v vlogi vodje tekmovanja planiških tekem.

Prvotno je bilo načrtovano, da bo delo končal marca, vendar je koronavirus prestavil svetovno prvenstvo v poletih, s tem pa tudi njegovo upokojitev na tem delovnem mestu, na katerem ga bo nasledil Aljoša Dolhar.