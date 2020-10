Letošnje SP v Planici ni ogroženo, v Garmischu ne bo gledalcev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Priprave na novo sezono v smučarskih skokih 2020/21, ki se bo začela 21. in 22. novembra v poljski Wisli, kljub poslabšanju koronske krize v Evropi potekajo po načrtih. Kot so sporočili poljski organizatorji, je izdelava snega v polnem teku. Prav tako intenzivno potekajo priprave na svetovno prvenstvo v poletih, ki bo sredi decembra v Planici.

"Za zdaj naše priprave na svetovno prvenstvo v Planici potekajo s polno paro po začrtanih smernicah. Novi vladni odlok za nas ne spreminja ničesar, še vedno dovoljuje organizacijo mednarodnih tekmovanj, velja pa za mesec dni, za čas epidemije," je glede letošnjega SP v poletih, ki so ga zaradi covida-19 z marca prestavili na 11. do 13. december, povedal predstavnik za odnose z javnostmi Tomi Trbovc.

Znano je, da vlada navkljub razglasitvi epidemije pri nas dovoljuje organizacijo mednarodnih tekmovanj brez gledalcev. "Vse naše velike prireditve ostajajo del mednarodnega programa, procesi tečejo dalje, dejavnosti se usklajujejo z organizatorji in s pristojnimi ministrstvi ter z drugimi ustanovami," je v sredo zagotovila ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec.

Predstavnik SZS za odnose z javnostmi Tomi Trbovc napoveduje, da bodo vse podrobnosti glede poteka SP 2020 v Planici znane sredi novembra. Foto: Vid Ponikvar

"Sredi novembra bodo znane vse podrobnosti glede tega, kako in pod kakšnimi pogoji bo predvidoma potekalo svetovno prvenstvo v Planici. Do takrat si bomo vzeli čas, da se prilagodimo razmeram in dorečemo podrobnosti," je še dejal Trbovc.

Na Poljskem izdelujejo sneg že več kot teden dni

Poljaki obožujejo smučarske skoke. Foto: Sportida Organizatorji uvodne postojanke svetovnega pokala v Wisli pa so za spletno stran Mednarodne smučarske zveze (Fis) potrdili, da imajo v izteku skakalnega prizorišča Adam Malysz že na voljo 600 kubičnih metrov snega. Z opremo, ki jo imajo na Poljskem na voljo, lahko namreč sneg izdelujejo praktično pri kateri koli zunanji temperaturi, tudi poleti, saj jim ni treba čakati, da se ozračje ohladi.

Če so noči hladne, kot so bile v zadnjih nekaj dneh, potrebujejo poljski prireditelji le nekaj dni, da ustvarijo dovolj snega za pokritje celotne skakalnice HS 134. Vendar pa tovrsten sneg ni preveč priljubljen med skakalci, saj ima zapleteno sestavo in je na takšno podlago težko pristajati. V preteklosti sta tovrsten sneg skupaj z ozkim pristajalnim radijem v izteku botrovala številnim padcem.

Na prizorišču v rojstnem mestu legendarnega poljskega skakalca Adama Malysza sneg izdelujejo že več kot teden dni, vse gre po načrtih. To pomeni, da vsaj sneg ne bo težava na uvodu v novo sezono svetovnega pokala, katere prvi vrhunec bo SP v poletih v Planici, sledi tradicionalna novoletna turneja, februarja pa pred tradicionalnim finalom sezone v Planici še SP v Oberstdorfu.

Kako bo z gledalci?

V Wisli so smučarski skakalci tekmovali že poleti. Foto: Sportida In če sneg ne bo težava, pa organizatorjem precej več preglavic povzroča covid-19, saj številke novih okužb na Poljskem kot tudi drugod po Evropi niso spodbudne. Tudi zato so za zdaj zaustavili prodajo vstopnic za uvod v sezono, končno odločitev o tem, ali bosta tekmi v Wisli potekali z omejenim številom gledalcev ali celo brez, bo predvidoma znana 1. novembra.

Najverjetneje je, da bodo organizatorji v sodelovanju z zdravstvenimi oblastmi skušali ogled v živo zagotoviti vsaj 1000 gledalcem, lahko pa se zgodi, da bodo vrata smučarskega središča zanje ostala zaprta. A tekmovanje ni ogroženo, saj bo za prenos skakalnih bojev v svet skrbela televizija.

Poljaki velike napore vlagajo v varno organizacijo tekem v skladu s priporočili za boj proti covidu-19, še pišejo pri Fisu. Velika prednost zanje so izkušnje, ki so jih pridobili na poletni veliki nagradi v Wisli, ki je bila letos edina poletna tekma, vse preostale so bile zaradi novega koronavirusa odpovedane.

Sezona za najboljše skakalce se bo tako začela čez štiri tedne. Za uvod je prijavljenih 65 skakalcev iz 17 držav, med njimi tudi vsa velika imena tega športa. Branilec naslova v sezoni, nad katero bo po več kot 25 letih vladavine Avstrijca Walterja Hoferja po novem bdel Italijan Sandro Pertile, je Avstrijec Stefan Kraft.