Bo nesrečni Norvežan končal kariero?

Vse od julija lani se Anders Fannemel spopada s poškodbo in rehabilitacijo kolena, ki ji ni videti konca. Nekdanji svetovni rekorder (251,5 metra) si je takrat na treningu pred poletno nagrado v Wisli poškodoval sprednjo križno vez in meniskus. Prestal je tri operativne posege, prečrtal lansko zimsko sezono, kot kaže, pa se še lep čas ne bo vrnil v tekmovalni ritem. Če se sploh kdaj bo.

Usodni padec:

Video from the landing today where Anders Fannemel injured his knee. We’re still waiting for the final results of today’s scan’s at thr hospital. Best wishes Anders ❤️ pic.twitter.com/YIGa85wXXb — Hopplandslaget 🚀 (@Norskijump) July 18, 2019

Naredil napredek, nato se je stanje poslabšalo

V pogovoru za Dagbladet.no je priznal, da so bolečine v kolenu še vedno močno prisotne. "Moj cilj je bil, da bi se avgusta ali septembra vrnil na skakalnice, a v zadnjem času čutim vse več bolečin v kolenu. Med aprilom in avgustom sem naredil napredek, a morda sem pretiraval. Zadnjih nekaj mesecev je stanje spet slabše. Ko sem pred tem treniral, je bolečina minila po enem dnevu, zdaj jo po treningu lahko čutim še več tednov. Nekaj je narobe," je razlagal razočarano in dodal, da je njegova potrpežljivost trenutno na veliki preizkušnji.

Za zdaj še brez pravega odgovora

"Trenutno je vse skupaj zelo dolgočasno. V preteklosti sem rekel, da so olimpijske igre v Pekingu glavni cilj na poti okrevanja, a napredek mora biti večji. Trenutno ni jasno, kaj je z menoj narobe. Opravil sem magnetno resonanco, upam, da bo dala odgovore," se nadeja 29-letnik.

Na svetovnih prvenstvih se je dvakrat veselil ekipnega zlata. Dobri dve leti je bil z 251,5 metra dolgim poletom tudi svetovni rekorder. Trenutno rekord z 253,5 metra drži Stefan Kraft. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Skrbi ga, da je to res konec

Bi dolgo okrevanje brez želenega napredka lahko pomenilo tudi konec skakalne kariere? "Začenja me skrbeti, da bi se to res lahko zgodilo. Trenutno se zdi, da je pred menoj še zelo dolg proces, preden bi se lahko vrnil na raven, na kateri sem bil pred poškodbo. Morda bom pri 30. moral začeti razmišljati bolj premišljeno. Morda bom moral najti kakšno drugo delo," je v prihodnost pogledal dvakratni svetovni ekipni prvak in osemkratni zmagovalec tekem svetovnega pokala, v katerem je na zmagovalnem odru stal 28-krat.

Nova sezona svetovnega pokala se bo v Wisli začela 20. novembra.